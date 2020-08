Redko bližnje srečanje deskarjev in kita grbavca z mladičem

Številne deskarje, ki so v nedeljo popoldne deskali ob plaži Manly na severu Sydneyja, je presenetil mladič kita grbavca. Nekaj trenutkov kasneje se jim je pridružila tudi njegova mama.

Kot je povedal eden od deskarjev zaGuardian Australia, še nikoli ni videl kita v živo, še posebej pa ne mladiča, ki bi se tako približal obali. Sprva so bili prisotni zaskrbljeni, da se je mladiček ujel v past morskega psa, a se je kasneje izkazalo, da temu ni tako. Mamo in mladička so nato deskarji opazovali z okoli 10 metrov razdalje.