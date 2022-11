Redkobeseden Bolsonaro v prvem odzivu brez omembe poraza

Potem ko je v nedeljo za las izgubil proti levičarskemu tekmecu Luli, se je Jair Bolsonaro po navedbah lokalnih medijev zaprl v svojo predsedniško rezidenco. V torek je nato končno prekinil molk. "Naše sanje so bolj žive kot kdaj koli prej," je dejal.

67-letni Bolsonaro je prvi predsednik v brazilski zgodovini, ki ni prejel drugega mandata. V svojem kratkem nastopu ni omenil zmagovalca volitev, prav tako ni pojasnil, ali priznava rezultat. Zahvalil se je 58 milijonom volivcem, ki so glasovali zanj. "Kot predsednik in kot državljan bom še naprej spoštoval našo ustavo," je dejal. "Vedno so me označevali za nedemokratičnega, a za razliko od nasprotnikov sem vedno deloval v okviru ustave."

Kasneje je izrazil dvom v poštenost nedeljskih volitev. Kot je povedal, so povolilni protesti, ki so jih organizirali njegovi zagrizeni podporniki, "plod ogorčenja in občutka nepravičnosti zaradi poteka volilnega procesa".