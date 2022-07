Redkost v hladnih morjih: ob robu čolna zaplaval veliki beli morski pes

Veliki beli morski pes oz. beli morski volk živijo v skoraj vseh obalnih in odprtih vodah s temperaturo med 12 in 3 stopinj Celzija. Tako jih veliko najdemo predvsem ob južni obali Avstralije ter ob obali Južne Afrike, Kalifornije in otoka Guadeloupe. Srečamo pa ga lahko tudi v Sredozemskem in Jadranskem morju, veliko redkejši pa je v hladnejših severnih vodah.