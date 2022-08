Redni obiski balkona in projektil 'nindža' usodni za vodjo Al Kaide

Ajman al Zavahiri, eden najbolj iskanih teroristov na svetu in desna roka Osame bin Ladna, je bil pred dnevi ubit v ameriškem napadu v Kabulu. ZDA so več mesecev opozovale al Zavahirijeve navade in ugotovile njegovo šibko točko - jutranje obiske balkona. V napadu z brezpilotnim letalnikom so Američani po ocenah varnostnih strokovnjakov uporabili novejšo različico izjemno natančne lasersko vodene rakete hellfire R9X, znane tudi kot 'nindža projektil'.

31. julija, kmalu po sončnem vzhodu, je dolgoletni vodja Al Kaide Ajman al Zavahiri po jutranji molitvi odkorakal na balkon hiše v središču Kabula. To je bila zadnja stvar, ki jo je storil. Ob 6.18 po lokalnem času sta namreč dva ameriška projektila zadela balkon in ubila 71-letnika. Njegova žena in hčerka sta ostali nepoškodovani. Kako so lahko Američani ciljali tako natančno? Ključnega pomena je bilo uporabljeno orožje. Po besedah ameriških uradnikov gre za lasersko vodene rakete hellfire, ki so po 11. septembru postale stalnica ameriških protiterorističnih operacij v tujini. Projektil je mogoče izstreliti s helikopterja, ladij, letal ali brezpilotnih letalnikov.

ZDA naj bi omenjeno raketo uporabile tudi leta 2020, ko so v napadu ubile iranskega generala Qassema Soleimanija. Kot poroča BBC, se Američani poslužujejo omenjenega tipa raket zaradi njihove izjemne natančnosti. Kamera brezpilotnega letalnika prek satelita upravljalcu orožja posreduje posnetek tarče v živo, slednji pa nato vanjo natančno usmeri laser. Obstajajo jasni, zaporedni postopki, ki jih mora upravljalec brezpilotnega letala upoštevati, da bi zmanjšal tveganje za smrt civilistov, pojasni profesor William Banks. Analitiki sicer verjamejo, da so Američani tokrat uporabili novo različico rakete hellfire - R9X - ki so jo uporabili že v več drugih operacijah na Bližnjem vzhodu. Po besedah profesorja Michaela Clarka, ki je spregovoril za Sky News, je ideja R9X, da z vrtljivimi rezili zabode osebo do smrti. Rakete so znane pod vzdevkom "nindža" ali "leteči Ginsus" po znamki nožev za zrezke, ki so jih popularizirali oglasi v ZDA v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

icon-expand Ajman al Zavahiri FOTO: AP

ZDA so pred napadom dlje časa zbirale informacije o Zavahirijevih navadah, kot je med drugim njegovo redno obiskovanje balkona. Ameriški vohuni so hišo opazovali več mesecev. Po daljšem opazovanju so ugotovili, da Zavahiri nikoli ni zapustil hiše, se je pa pogosto zadrževal na balkonu. Marc Polymeropoulos, nekdanji visoki uradnik Cie, je za BBC povedal, da so bile pred napadom verjetno uporabljene različne obveščevalne metode. "Potrebno je veliko potrpljenja," je dejal. Kot je dodal, je napad na Zavahirija temeljil na desetletjih izkušenj ameriške obveščevalne skupnosti pri sledenju posameznim članom Al Kaide. Kljub temu tovrstne ameriške operacije ne potekajo vedno po načrtih. 29. avgusta 2021 je v napadu z dronom, usmerjenim na lokalno vejo Islamske države, v bližini Kabula umrlo 10 civilistov. Pentagon je takrat priznal, da so storili "tragično napako". Bill Roggio iz Fundacije za obrambo demokracij, ki že vrsto let spremlja ameriške vojaške operacije, je za BBC ocenil, da je bilo napad na Zavahirija verjetno veliko težje izvesti, predvsem zaradi odsotnosti sredstev na terenu. "To je prvi napad na Al Kaido v Afganistanu po odhodu ZDA iz države. To ni običajen pojav." Roggio v prihodnje pričakuje še dodatne napade na cilje Al Kaide. "Ni pomanjkanja tarč. Morebitne naslednje vodje Al Kaide se bodo zelo verjetno preselile v Afganistan, če že niso tam. Vprašanje pa je, ali lahko ZDA napade še vedno izvedejo z lahkoto."

icon-expand Osama bin Laden in Zavahiri. FOTO: AP