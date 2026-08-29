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Referendum na Islandiji: naj država znova začne pot proti EU?

Reykjavik, 29. 08. 2026 12.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Islandci se ta vikend podajajo na referendum o pridružitvi EU

Na Islandiji so se odprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi EU, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni.

Prebivalci vulkanskega otoka v severnem Atlantiku, ki šteje 400.000 ljudi, odgovarjajo na vprašanje o tem, ali bi morala Islandija ponovno odpreti pristopna pogajanja z EU.

Vprašanje članstva v EU je Islandijo zaposlovalo že leta 2009, potem ko je finančna kriza opustošila njeno gospodarstvo. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo, po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa EU obvestila, da niso več država kandidatka.

Islandci se ta vikend podajajo na referendum o pridružitvi EU
Islandci se ta vikend podajajo na referendum o pridružitvi EU
FOTO: AP

Ob vnovični zamenjavi vlade leta 2024 se je referendum o obuditvi pogajanj znašel med političnimi obljubami. Nova levosredinska vladna koalicija se je za njegovo izvedbo odločila na pobudo Liberalne reformne stranke, ki je med koalicijskimi partnericami najbolj naklonjena EU.

Javnomnenjske raziskave pred referendumom so razkrile, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z EU močno razdeljeni. Medtem ko nekatere ankete kažejo nekaj odstotnih točk prednosti za podpornike obnove pogajanj z Brusljem, druge napovedujejo skorajda izenačen izid.

Volišča se bodo zaprla ob 22. uri po lokalnem času oziroma opolnoči po srednjeevropskem. Vzporednega glasovanja ne bo, tako da bodo izidi znani v nedeljo.

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