Reforma pop glasbe na Madžarskem buri duhove: bojazni pred cenzuro

"Glasba lahko predstavi razlike v madžarskem karakterju, viziji in zgodovinski izkušnji," je pojasnil Demeter po lanski predstavitvi osnutka načrta. Dodal je, da načrt morda ni najbolj razumljiv, če se nanj gleda z zahodnoevropskega vidika. A ravno zato je lahko po njegovih besedah "vznemirljiv in eksotičen".

Kritiki madžarske vlade pa so izrazili bojazen, da glasbena reforma odpira novo fronto v že zaostrujoči kulturni vojni. Orban je že leta 2018 napovedal, da so za Madžarsko na vidiku velike spremembe v kulturni in akademski sferi, ki jih sicer v pro-vladnih krogih prepoznavajo kot valilnice liberalizma.

Vse odtlej je vlada poostrila nadzor nad prizorišči in univerzami, zagnana pa je bila tudi kampanja proti skupnosti LGBT. Madžarska je denimo sprejela zakon, ki je bil uperjen proti Srednjeevropski univerzi filantropaGeorgea Sorosa. Srednjeevropska univerza se je bila leta 2019 primorana preseliti na Dunaj.

Orbanu naklonjeni Demeter, ki v Budimpešti vodi tudi prestižni leposlovni muzej, je potrdil, da na Madžarskem poteka kulturni boj, a zanj je v ospredju tega boja vprašanje, ali bo madžarska kultura sploh še obstajala čez 100 let. Zato se zavzema za krepitev narodne identitete s pomočjo narodne kulture.

Čeprav je Demeter v nekem intervjuju dejal, da nima rad pop glasbenikov, ki pljuvajo čez politiko, saj naj bi to razdvajalo občinstva, je dejal, da za vključitev v glasbeno reformo politično prepričanje ne bo ovira, pomembna bo kakovost."Raznolikost je bistvo madžarske kulturne moči, tako kot je raznolikost med narodnimi kulturami bistvo moči Evrope,"je dejal.

A kot je dejal pevec punk skupine Usual DisappointmentsFerenc Megyeri, madžarska vlada že sedaj cenzurira glasbenike. Skupina je izdala kritične skladbe z naslovi Viktor, Absurdistan in Soros. Omenjene pesmi so bile oktobra lani izrezane iz spletnega prenosa njihovega koncerta, ki ga je financirala vlada. Megyerija so organizatorji naprosili tudi, naj sleče majico, na kateri je pisalo Soros. "Ker sem odklonil, so se nato med prenosom osredotočili na moj obraz," je še dejal glasbenik.

Večkrat nagrajeni tekstopisecZoltan Czutor pa je dejal, da bi lahko iz sredstev, predvidenih za reformo, sicer naredili marsikaj dobrega, jih denimo namenili za glasbeno izobrazbo otrok, a je ob tem izrazil bojazen pred indoktrinacijo. Dejal je, da se izvajalci v svojih delih že sedaj izogibajo političnim temam, ker se bojijo, da jih ne bodo vabili na koncerte ali pa njihovih skladb ne bodo vrteli po radiu.