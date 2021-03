Registracija električnih avtomobilov v Nemčiji poskočila in prehitela ZDA

Rast povpraševanja po električnih avtomobilih in priključnih hibridih v Nemčiji pripisujejo državnim subvencijam, in sicer v višini do kar 9.000 evrov. Največji trg za proizvajalce tovrstnih vozil ostaja Kitajska. Lani so tako prvič registrirali 1,25 milijona električnih avtomobilov in priključnih hibridov, kar je več kot ena tretjina celotne proizvodnje.

Na svetu imamo tako trenutno 10,9 milijona električnih avtomobilov, od tega je bilo lani prvič registriranih 3,18 milijona. Lahko bi dejali, da se trg električnih avtomobilov uspešno razvija, še posebej v državah Evropske unije, medtem ko na Kitajskem nekoliko stagnira. Medtem, ko se je število kupcev tovrstnih avtomobilov na Kitajskem lani povečalo zgolj za tri odstotke, se je v povprečju na svetu za kar 38 odstotkov.