Šokanten Trumpov odziv na Reinerjevo smrt: krivdo pripisal 'sindromu TDS'

Dvojico so mrtvo na njunem domu v Los Angelesu našli v nedeljo, pokojnika naj bi imela vbodne rane, policija incident preiskuje kot umor, aretirali pa so njunega 32-letnega sina.

Dogodek je šokiral hollywoodsko skupnost in generacije oboževalcev Roba Reinerja, ki je znan po režiji filmov Ko je Harry srečal Sally, Zadnji dobri možje in Princesa nevesta. Na družbenih omrežjih se tako vrstijo pokloni enemu najbolj znanih hollywoodskih filmskih ustvarjalcev, poleg njegovih cehovskih kolegov so se oglasili tudi politiki - županja Los Angelesa, guverner Kalifornije, nekdanji predsednik ZDA Barack Obama .

"Sinoči se je v Hollywoodu zgodilo nekaj zelo žalostnega," je 79-letni Trump začel zapis na svojem družbenem omrežju Truth Social . Nato pa nadaljeval: " Rob Reiner, mučen in preganjan, a nekoč zelo nadarjen filmski režiser in komičar, je umrl skupaj z ženo Michele, domnevno zaradi jeze, ki jo je povzročal drugim s svojo obsežno, neomajno in neozdravljivo boleznijo, znano kot sindrom obsedenosti s Trumpom (v ang.Trump Derangement Syndrome), včasih imenovan tudi TDS."

"Znan je bil po tem, da je ljudi s svojo divjo obsedenostjo s predsednikom Donaldom J. Trumpom spravljal ob pamet, " je nadaljeval ameriški predsednik, "njegova očitna paranoja pa je dosegla nove višave, ko je Trumpova administracija presegla vse cilje in pričakovanja, in ko je pred nami zlata doba Amerike, morda kot še nikoli prej. Naj Rob in Michele počivata v miru!"

78-letni Reiner je bil glasen kritik Trumpa. Še jeseni je v intervju za oddajo MS Now goreče razlagal o političnem ozračju v ZDA med Trumpovim drugim mandatom.

"Ne delajte si utvar: imamo še eno leto, preden ta država postane popolna avtokracija in nas demokracija popolnoma zapusti," je zatrdil Reiner, ki je bil prepričan, da Trumpova administracija kopiči "dve veliki stvari, ki ju avtokrat potrebuje": nadzor nad mediji in vojaški nadzor nad ulicami, kot je dejal.

"Zelo hitro drsimo navzdol in moramo najti način, da to ustavimo," je opozarjal.

Kot so za revijo People povedali viri blizu družine Reiner, naj bi bil krivec za smrt zakoncev njun 32-letni sin, ki se je v preteklosti že večkrat boril z odvisnostjo, zaradi težav pa je bil tudi brezdomec.