Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Šokanten Trumpov odziv na Reinerjevo smrt: krivdo pripisal 'sindromu TDS'

Los Angeles, 15. 12. 2025 18.05 pred 51 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H.
Donald Trump, Rob Reiner

Smrt znanega režiserja Roba Reinerja in njegove soproge Michele Singer Reiner ter aretacija njunega sina je šokirala njegove oboževalce in Hollywood. Medtem ko so družbena omrežja preplavljani pokloni na račun filmskega ustvarjalca, pa se je ameriški predsednik podpisal pod drugačno objavo.

Predsednik ZDA Donald Trump je objavil šokanten odziv na tragično smrt režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele Singer Reiner, poroča revija People

Preberi še Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

Dvojico so mrtvo na njunem domu v Los Angelesu našli v nedeljo, pokojnika naj bi imela vbodne rane, policija incident preiskuje kot umor, aretirali pa so njunega 32-letnega sina.

Preberi še Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Dogodek je šokiral hollywoodsko skupnost in generacije oboževalcev Roba Reinerja, ki je znan po režiji filmov Ko je Harry srečal Sally, Zadnji dobri možje in Princesa nevesta. Na družbenih omrežjih se tako vrstijo pokloni enemu najbolj znanih hollywoodskih filmskih ustvarjalcev, poleg njegovih cehovskih kolegov so se oglasili tudi politiki - županja Los Angelesa, guverner Kalifornije, nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

Preberi še Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

Objava aktualnega voditelja Združenih držav Amerike pa je imela drugačen ton kot druge.

Ciničen zapis ameriškega predsednika: 'sindrom TDS'

"Sinoči se je v Hollywoodu zgodilo nekaj zelo žalostnega," je 79-letni Trump začel zapis na svojem družbenem omrežju Truth Social. Nato pa nadaljeval: "Rob Reiner, mučen in preganjan, a nekoč zelo nadarjen filmski režiser in komičar, je umrl skupaj z ženo Michele, domnevno zaradi jeze, ki jo je povzročal drugim s svojo obsežno, neomajno in neozdravljivo boleznijo, znano kot sindrom obsedenosti s Trumpom (v ang.Trump Derangement Syndrome), včasih imenovan tudi TDS."

Ameriški predsednik Donald Trump
Ameriški predsednik Donald Trump
FOTO: AP

"Znan je bil po tem, da je ljudi s svojo divjo obsedenostjo s predsednikom Donaldom J. Trumpom spravljal ob pamet," je nadaljeval ameriški predsednik, "njegova očitna paranoja pa je dosegla nove višave, ko je Trumpova administracija presegla vse cilje in pričakovanja, in ko je pred nami zlata doba Amerike, morda kot še nikoli prej. Naj Rob in Michele počivata v miru!"

Glasen kritik Trumpa

78-letni Reiner je bil glasen kritik Trumpa. Še jeseni je v intervju za oddajo MS Now goreče razlagal o političnem ozračju v ZDA med Trumpovim drugim mandatom.

Pokojni režiser Rob Reiner
Pokojni režiser Rob Reiner
FOTO: AP

"Ne delajte si utvar: imamo še eno leto, preden ta država postane popolna avtokracija in nas demokracija popolnoma zapusti," je zatrdil Reiner, ki je bil prepričan, da Trumpova administracija kopiči "dve veliki stvari, ki ju avtokrat potrebuje": nadzor nad mediji in vojaški nadzor nad ulicami, kot je dejal. 

"Zelo hitro drsimo navzdol in moramo najti način, da to ustavimo," je opozarjal.

Kot so za revijo People povedali viri blizu družine Reiner, naj bi bil krivec za smrt zakoncev njun 32-letni sin, ki se je v preteklosti že večkrat boril z odvisnostjo, zaradi težav pa je bil tudi brezdomec.

rob reiner smrt Donald Trump objava umor

Ruska centralna banka od Eurocleara zahteva 195 milijard evrov odškodnine

Ljubljanski mestni svet izglasoval 'prepoved trubačev'

SORODNI ČLANKI

Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

Stephen King, Rob Reiner in George Takei nad Trumpa: Nihče ni nad zakonom

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
15. 12. 2025 18.57
Upam da tudi Trampa pospravi TDS
Odgovori
0 0
Wolfman
15. 12. 2025 18.44
Klasičen psihopat. Že ta viden nasmešek zgoraj v rdeči kapi vse pove o tem človeku.
Odgovori
-2
0 2
Oilchecker
15. 12. 2025 18.35
Rdečekapi bolani obsedenec.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Pred vsemi se je podelal v hlače
Pred vsemi se je podelal v hlače
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim boste odstranili madež rdečega vina
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416