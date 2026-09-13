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Kaos na Reki: z avtomobili divjali po mestu, množica blokirala cesto

Reka, 13. 09. 2026 12.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Neprijavljeno zborovanje na Reki

V soboto pozno zvečer je na Reki vladal popoln kaos. Na neprijavljenem srečanju voznikov predelanih avtomobilov se je zbralo več sto ljudi, divjanje po ulicah so spremljali kriki množice, dim in ognjemet. Domačini se sprašujejo, kje je policija. Ostro se je odzvala tudi županja.

V preteklih dneh so neprijavljena zborovanja potekala na Krku. V petek je zaradi množice pot od Kukuljanovega do Krka trajala kar šest ur.

V soboto zvečer so se zbrali še na Reki. Le malo pred polnočnjo se je na krožišču Škurinje zbralo več sto ljudi in izbruhnil je popoln kaos, poročajo hrvaški mediji. Udeleženci so blokirali promet, odmeval je hrup, brnenje motorjev, tuljenje iz izpušnih sistemov in preganjanje avtomobilov po cesti. Posamezniki so z avtomobili izvajali nevarne manevre.

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Domačini poročajo, da so nekateri z avtomobili nato divjali po vzhodnem delu mesta. S posnetkov je razvidno, da je množica dogajanje snemala, uporabljali so tudi pirotehniko.

Županja Reke Iva Rinčić je dogajanje označila za izjemno nevarno in resno grožnjo za ljudi in premoženje. Čeprav mesto nima pristojnosti za nadzor nad delom policije, meni, da imajo pravico zahtevati odgovore, kako je sploh lahko prišlo do takšnega dogodka in blokade cest.

"Državljani imajo pravico vedeti, zakaj niso bili pravočasno zaščiteni in kdo bo prevzel odgovornost za ta izjemno nevaren incident," je dejala.

Zahtevala bo vse podrobnosti, podatke o sprejetih ukrepih in odgovore, zakaj niso sprejeli učinkovitejših ukrepov.

Medtem policija odgovarja, da so na več lokacijah na območju Krka in cest proti Reki poostrili nadzor. Do sobote so ugotovili okoli 260 prometnih prekrškov in 21 prekrškov s področja javnega reda in miru.

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