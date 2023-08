Reka ljudi na pogrebu ženske, ki jo je med prenosom v živo ubil njen partner

V Gradačcu so pokopali Nizamo Hećimović, ki jo je na skrajno okruten način ubil njen partner in to prenašal v živo prek Instagrama. V številnih mestih pa so organizirali mirne proteste proti nasilju in femicidu. Protestniki med drugim zahtevajo, da se v zakonodaji uvede pravna definicija femicida in se ga ustrezno sankcionira. V torek bodo pokopali še drugi dve žrtvi trojnega morilca. Notranji minister Federacije BiH pa je sporočil, da bodo podpornike morilca kazensko preganjali.

Pred hišo umorjene 38-letne Nizame Hećimović v naselju Mionica pri Gradačcu so se že od jutra zbirali člani družine, sorodniki, prijatelji in številni sokrajani. Večtisočglava množica ljudi je nato okoli 16. ure v žalostni povorki pospremila krsto s truplom žrtve grozljivega umora, ki ga je izvedel Nermin Sulejmanović, do bližnje džamije, kjer so opravili pogrebno molitev in jo nato pokopali na lokalnem pokopališču. "Pogreb je popolno nasprotje od načina, na katerega je odšla ... Mir in tišina, s spoštovanjem, z besedami 'Oprosti nam'," je po poročanju Radia Sarajevo dejal eden od prisotnih.

Morilec je v svojem morilskem pohodu ubil tudi očeta in sina, Cengiza in Denisa Onderja. Njun pogreb bo jutri. Podporniki morilca bi lahko kazensko odgovarjali Prenos v živo umora ženske na družbenem omrežju Instagram si je ogledalo 12.000 ljudi, več kot 300 pa jih je posnetek všečkalo. Nekateri so v komentarjih izražali podporo morilcu. Minister za notranje zadeve Federacije BiH Ramo Isak je danes dejal, da bodo vse, ki so v komentarjih pod posnetkom na Instagramu podpirali morilca, identificirali in zaslišali ter potencialno kazensko preganjali zaradi spodbujanja h kaznivemu dejanju, poroča Radio Sarajevo. "Kdor drugega z namero spodbudi k izvršitvi kaznivega dejanja, bo kaznovan, kot da ga je sam izvršil," piše v omenjenem členu zakona, po katerem bodo preganjali osumljence. Za zdaj še ni znano, koliko oseb med komentatorji so identificirali, niti ni znano, ali so že podali kakšno obtožnico. Kazenska zakonodaja BiH za umor predvideva maksimalno zaporno kazen v višini 20 let oziroma 45 let, če gre za umor na posebej okruten način. Vendar bosansko-hercegovska sodišča najvišje kazni še niso izrekla. Najvišja doslej izrečena kazen je bila 42 let zapora za umor na okruten način, doslej pa so le dvakrat izrekli kazen zapora na 20 let.

Protesti v več mestih Brutalni umor ženske in še dveh moških je močno pretresel bosansko-hercegovsko javnost. Zato so se danes ob 18. uri v številnih mestih po državi, med drugim v Sarajevu, Mostarju, Zenici, Tuzli in Bijeljini, na ulice podali protestniki. "Zahtevamo uvedbo pravne definicije femicida, prepoznavanje femicida kot kaznivega dejanja v vseh zakonskih in podzakonskih aktih ter nujno uskladitev kazenske zakonodaje z Instanbulsko konvencijo in revidiranje kazenskih praks, kot tudi zagotovitev preventive in zaščite pred nasiljem nad ženskami preko pristojnih institucij in večsektorskih protokolov," so zapisali v pozivu na proteste.

V Sarajevu sta se protestnikom pridružila županja Sarajeva Benjamina Karić in član predsedstva BiH Denis Bećirović. Županja, ki je bila ena od organizatoric protesta, je prebrala 16 zahtev protestnikov. Med drugim je poudarila, da zahtevajo takojšnje prepoznavanje odgovornosti policijskih uradnikov in nosilcev pravosodnih funkcij pri tem pretresljivem umoru in tudi ustrezno sankcioniranje njihovih morebitnih napak in kazenske odgovornosti. Pričakuje, da bodo preiskovalci o svojih ugotovitvah in rezultatih preiskave obveščali javnost. Prav na številne postopkovne napake institucij, ki bi morale ščititi najranljivejše, in pereč problem nasilja nad ženskami med drugim želijo opozoriti z današnjimi mirnimi protesti. "Femicid je v naši državi realnost in iz leta v leto se kot takšen ne more in ne bi smel zanemariti," so po poročanju Dnevnega Avaza sporočili protestniki.

Tudi Nizama Hećimović je namreč svojega partnerja in očeta svojega otroka zaradi nasilja večkrat prijavila policiji. A institucije očitno niso opravljale svojega dela, saj morilec, sicer fitnes trener in obsojeni kriminalec, nikoli ni dobil prepovedi približevanja niti mu ni bil izrečen kakršen koli drug ukrep. Predsednica sodišča pravi, da je bila takšna odločitev sprejeta, ker policija ni dostavila dokazov. A pojavljajo se celo informacije, da je morilcu podatke o tem, kje se je skrivala umorjena, izdal nekdo iz policije. Nizamina teta, pri kateri se je zadnji teden skrivala 38-letnica s svojo hčerkico, je za bosanske medije zagotovila, da je le policija vedela, kje se skriva.