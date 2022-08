Skrivnostni pogin rib: 'Reka Odra bo potrebovala leta, da si opomore'

Po prvih poročilih poljskih ribičev o težavi so že 28. julija iz reke izvlekli na tone poginulih rib. Nemška okoljska ministrica Steffi Lemke je pozvala k obsežni preiskavi incidenta in dejala, da oblasti delajo "odločno", da bi ugotovile vzrok.

Aktivisti v obeh državah obtožujejo oblasti, da se niso hitro odzvale na krizo in zaščitile ljudi. Poljski premier Mateusz Morawiecki je v petek zaradi incidenta odpustil dva okoljska uradnika. Sprva so domnevali, da je težava lokalnega izvora, a se je izkazalo, da gre za širši okoljski problem. "Reka bi lahko potrebovala leta, da si opomore," je dodal.

Poljska in Nemčija že mesec dni preiskujeta pogin velikih rib ob reki Odri. Specifična kemikalija, ki naj bi zastrupljala vodo in ubila na tisoče rib, še ni določena. Rezultati testov kažejo na povečane ravni kisika v vodi, kar namiguje na prisotnost tuje snovi v reki. Nemška vlada svari pred okoljsko katastrofo ob reki.

Eden od ljubiteljskih ribičev je pojasnil, da bi v reki lahko bilo živo srebro, ki se je sprostilo zaradi poglabljanja rečne struge, kar je sila zaskrbljujoče. Tudi vzorci vode, ki so jih odvzeli organi na nemški strani reke v zvezni deželi Brandenburg, so pokazali znatno stopnjo onesnaženosti z živim srebrom.

Prizadete pa niso le ribe, temveč tudi bobri, ptice in race, je povedala Katarzyna Kojzar , novinarka poljske preiskovalne spletne strani OKO.press.

Morawiecki je namignil, da so bile v vodno pot odvržene "ogromne količine kemičnih odpadkov", kar je povzročilo veliko tveganje za smrt živali. Odra na splošno velja za čisto reko, ki je dom 40 domačim vrstam rib, poroča tiskovna agencija AFP.

"Navedbe, da je Odra onesnažena z živim srebrom, so zaskrbljujoče," je za BBC povedala Kojzarjeva. Vendar je opozorila, da še vedno ni potrditve o snovi, njenem izvoru in o tem, ali je vplivala na ljudi. "Vemo, da je resno, ne vemo pa, kaj je," je dejala.

Zgodovinsko nizka gladina vode v kombinaciji z vročinskim valom predstavlja težavo za ribe, pa ocenjuje Christian Wolter, raziskovalec z inštituta v Leibnizu. "Ko so ribe pod stresom, se dihanje poveča," je opozoril.

Položaj se je zaradi nenehnih izpustov odpadne vode v Odro še poslabšal. "To je zakonito in običajno ne bi bilo pomembno," je pojasnil Wolter. "Toda z nizkimi nivoji vode dobimo višjo koncentracijo soli in organskega materiala."

Daljša suša in visoke temperature, ki so krepko nad običajnimi, ne vplivajo slabo samo na pridelke, temveč tudi na vodo, saj ta izgubi naravno zmožnost prečiščevanja, zato prav vsako, tudi zelo majhno onesnaženje, lahko povzroči okoljska tveganja.