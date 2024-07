Reka Sena še ni dovolj čista, v vodi visoka raven bakterije E. Coli

Plavanje v Seni je sicer zaradi onesnaženosti reke prepovedano že več kot 100 let, čeprav je v zadnjem času dovoljeno plavanje v okviru triatlonskih tekmovanj. In reka je nujno potrebna za olimpijske igre. Posamezne triatlonske tekme se bodo namreč začele z 1,5-kilometrskim plavanjem, sledila bo 40-kilometrska kolesarska dirka, ki bo potekala mimo palače Le Grand Palais in Elizejskih poljan, nato pa se bo končala s tekom na 10 kilometrov po središču mesta.

Visoka cena za čiščenje Sene

Oblasti so za čiščenje Sene porabile najmanj 1,4 milijarde evrov. Eden od ključnih infrastrukturnih projektov, ki naj bi pripomogel k reševanju onesnaževanja, je tudi nov zbiralnik deževnice, imenovan Austerlitzov bazen, ki lahko zadrži 20 olimpijskih bazenov vode, so sporočili iz Pariza. In bazen je popolnoma operativen, po deževnem vremenu 17. in 18, junija se je napolnil do 80 odstotkov zmogljivosti in tako uspešno preprečil izpust 40.000 m3 odpadne vode in deževnice v Seno.