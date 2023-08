Rekord v Phoenixu: 31 zaporednih dni dnevna temperatura nad 43 stopinj Celzija

New York, 01.08.2023, 9:36 | Posodobljeno pred eno uro

Mesto Phoenix je doseglo rekordni niz 31 zaporednih dni s temperaturami, ki so bile čez dan nad 43 stopinj Celzija. V ponedeljek pa so ta rekordni niz prekinili, saj se je termometer zaradi dežja ustavil pri 42,2 stopinje Celzija. Vročina pa se bo po napovedih meteorologov vrnila že do konca tedna, poročajo ameriški mediji.