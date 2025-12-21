Naslovnica
Tujina

Rekorden obisk Božičkove dežele

21. 12. 2025

Avtor:
Katja Horvat Plevnik
Laponska, Finska

Čarobnost v snegu, med severnimi jeleni in božičkovimi pomagači. To je Laponska decembra, ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v tem prazničnem času. In letos ta finska dežela, kjer domuje Božiček, beleži rekorden turistični obisk. Tisti, ki tja odpotujejo, so prevzeti nad zimsko pravljico, ki jo pričarajo domačini. In ki poskrbijo za več kot milijon obiskovalcev, med katerimi se znajdejo tudi takšni, ki kljub temu, da so se odpravili na sever, pogosto pozabijo, da je tam zima. Ter k njemu pripotujejo celo v japonkah.

božiček laponska

