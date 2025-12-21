Rekorden obisk Božičkove dežele

Čarobnost v snegu, med severnimi jeleni in božičkovimi pomagači. To je Laponska decembra, ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v tem prazničnem času. In letos ta finska dežela, kjer domuje Božiček, beleži rekorden turistični obisk. Tisti, ki tja odpotujejo, so prevzeti nad zimsko pravljico, ki jo pričarajo domačini. In ki poskrbijo za več kot milijon obiskovalcev, med katerimi se znajdejo tudi takšni, ki kljub temu, da so se odpravili na sever, pogosto pozabijo, da je tam zima. Ter k njemu pripotujejo celo v japonkah.