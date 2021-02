Rekorden padec britanskega gospodarstva. Kako kaže Sloveniji?

Krčenje leta 2020 "je bilo dvakrat večje v primerjavi s prejšnjim največjim letnim padcem", je dejal namestnik državnega statistika ONS Jonathan Athow. Decembra so zaznali 1,2-odstotno gospodarsko rast, pred tem, novembra, pa so imeli 2,3-odstotni padec. Po navedbah ONS je takšno razmerje posledica rahljanja nekaterih omejitev.

Aktualnih podatkov za lani za Slovenijo še ni, toda analitiki ugotavljajo, da številke ne bodo bistveno odstopale od napovedanih.

V četrtek je Evropska komisija za lani za Slovenijo napovedala 6,2-odstotni padec BDP, kar je za 0,9 odstotne točke bolje od lanske novembrske napovedi. V prvih treh četrtletjih je bila poraba v Sloveniji za 8,4 odstotka nižja kot v istem obdobju leta 2019. Za 6,5 odstotne točke so se znižale tudi naložbe. Okrevanju v tretjem četrtletju sta sledila občuten porast okužb z novim koronavirusom in uvedba strožjih omejevalnih ukrepov, kar je zmanjšalo potrošnjo in posledično tudi gospodarsko rast. Povečala se je tudi stopnja brezposelnosti.