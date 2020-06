Rekorden porast okužb v ZDA, ponekod znova zaostrujejo ukrepe

Guverner Teksasa Greg Abbott in guverner Floride Ron DeSantis sta bila med tistimi republikanskimi guvernerji, ki so najpočasneje uvajali ukrepe proti širjenju epidemije in jih nato tudi najhitreje odpravljali. Tako kot ameriški predsednik Donald Trump se jima nošenje mask ne zdi potrebno. Zaradi naraščanja števila okužb pa ukrepe zdaj ponovno uvajata.

V Teksasu so v treh dneh našteli več kot 17.000 novih primerov okužbe s koronavirusom, od tega samo v četrtek 6000. Na Floridi je bilo samo v petek 9000 novih primerov. Teksas ima 140.000 okuženih, Florida pa 123.000. V Teksasu je doslej zaradi novega koronavirusa umrlo 2300 ljudi, na Floridi pa 3366.

V New Yorku še vedno največ okuženih

Še vedno je največ okuženih v New Yorku, kjer se je s koronavirusom okužilo 391.000 ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 31.342, vendar pa se število novih okužb na dnevni ravni tam zmanjšuje. New York tako ponuja pomoč drugim državam, ki si to želijo. V četrtek so v New Yorku testirali 61.723 ljudi, od tega je bilo pozitivnih primerov le 805. Umrlo je 14 ljudi, v bolnišnicah pa se jih sedaj zdravi 951.

V Kaliforniji se je število okužb povzpelo na 202.000, zaradi koronavirusa je umrlo 5816 ljudi. Zaradi naraščanja števila okužb guverner Gavin Newsom želi, da okrožje Imperial na jugu države prebivalcem ponovno zapove, naj ostanejo doma. V tednu dni so na testiranjih potrdili, da je pozitivnih 23 odstotkov testov.

Delovna skupina Bele hiše proti koronavirusu, ki jo vodi podpredsednik ZDA Mike Pence, je imela v petek po skoraj dveh mesecih ponovno novinarsko konferenco. Pence je dejal, da so ZDA danes v veliko boljšem položaju zaradi koronavirusa, kot so bile spomladi, ker imajo več zdravstvenih zalog in ker mora na zdravljenje manjše število okuženih.

Nove primere okužb s koronavirusom v ZDA zdaj večinoma beležijo pri mladih in bolj zdravih osebah, zato je manj hospitalizacij in smrti. Dnevno zaradi covida-19 zdaj umre približno 600 ljudi, sredi aprila pa jih je po 2200. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je pozval Američane, naj bodo odgovorni do drugih ljudi. "Tveganje zate ni omejeno le nate," je opozoril.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v petek tvitnil, da spreminja načrte za preživljanje vikenda. Najprej je imel v načrtu igranje golfa v svojem klubu v Bedminstru v New Jerseyju, a si je premislil. Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je zagotovil, da odpoved poti v New Jersey ni nikakor povezana s prepirom okrog ukrepov te zvezne države proti pandemiji koronavirusa.

New Jersey namreč skupaj z New Yorkom in Connecticutom uvaja 14 dni karantene za vse, ki prihajajo iz držav, kjer okužbe z novim koronavirusom naraščajo.