Rekorden zaseg: 1346 ton nelegalnih pesticidov na črnem trgu vrednih do 94 mio. evrov

Organi so v letošnji preiskavi Srebrna sekira, ki je potekala peto leto zapored, in sicer med 13. januarjem in 25. aprilom v 32 državah, v pregledih na kopenskih in morskih mejah, notranjih trgih in v pregledih paketov preverili več kot 3000 ton pesticidov.

Zasegli so 1346 ton nelegalnih pesticidov, s katerimi bi kriminalci po ocenah lahko zaslužili do 94 milijonov evrov. S to količino pesticidov bi lahko popršili 207.000 kvadratnih kilometrov površine oz. več kot celotno kmetijsko površino v Nemčiji, ki zavzema več kot polovico države, skoraj 75 odstotkov kmetijske zemlje v Franciji ter 150 odstotkov kmetijske površine v Romuniji, je ponazoril evropski policijski urad Europol.

Med drugim so v Belgiji prestregli neodobrene pesticide, namenjene iz Švice na Ciper, na Poljskem so v majhnih pošiljkah našli neoznačene izdelke, v Italiji so zasegli 16,9 tone ponarejenih pesticidov, vrednih 300.000 evrov.