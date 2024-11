Rekorden zaseg droge v Španiji: med bananami 13 ton kokaina

Več ton težak tovor je prejšnji mesec v Španijo priplul iz Ekvadorja v Južni Ameriki v zabojnikih z bananami. Za sadjem so se v zabojih skrivali paketi droge.

Zahtevna operacija, v kateri so opravili tudi pet racij in eno aretacijo, je potekala v sodelovanju z ekvadorskimi oblastmi. Španska policija je objavila tudi posnetek akcije, v kateri so pregledali razkošno domovanje, med drugim so odprli tudi varnostno skrinjico, pridržali eno žensko in zasegli pakete.