Rekorden zaseg v evropskih pristaniščih: 35,5 tone kokaina

Nemške oblasti so se pohvalile z rekordnim zasegom kokaina, katerega vrednost ocenjujejo na več kot dve milijardi evrov in pol. Preiskavo so začeli po namigu kolumbijskih oblasti, drogo pa so odkrili med sadjem in zelenjavo na več kontejnerskih ladjah, ki so priplule iz Južne Amerike. Največ droge, kar 26 ton, so odkrili v Hamburgu, ostalo pa v Rotterdamu in Kolumbiji.