Rekorden zaseg: vplivneža v avtomobilu skrivala za šest milijonov zlatih palic

Brazilska policija je zasegla rekordno količino zlatih palic. Med pregledom avtomobila vplivnice in njenega moža so policisti opazili nenavadno obliko armaturne plošče, zato so pregledali vozilo. Sprva so odkrili manjšo količino zlata, potem pa se je količina povečevala in povečevala. Zasegli so za 103 kilograma zlatih palic. Voznika, ki sicer dela kot poslovnež v rudarski industriji, pa so priprli. Izvor zlata še preučujejo.