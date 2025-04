Največje polnjeno čokoladno jajce

Velikonočna poslastica, ki obrača glave. Meri 91 centimetrov, tehta 45 kilogramov in je svetovni rekorder. Govorimo o največjem čokoladnem jajcu na planetu, vsaj tako trdita angleška slaščičarska mojstra, ki sta ga izdelala. Za mojstrovino sta potrebovala dva dneva in pol, ob tem pa nista pozabila na belo-rumeno polnilo, ki na videz spominja na mehko kuhano jajce. Kaj ga dela tako posebnega in koliko sladokuscev za praznike navdušita s svojimi čokoladnimi pregrehami?