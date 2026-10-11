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Rekordna Barkovljanka: 1838 jadrnic preplavilo Tržaški zaliv

Trst, 11. 10. 2026 20.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
58. Barkovljanka

Tržaški zaliv je znova preplavilo morje jader, druga nedelja v oktobru je tradicionalno rezervirana za največjo regato s skupinskim startom na svetu – Barcolano oziroma Barkovljanko. Letošnje, že 58. po vrsti, se je udeležilo 1838 posadk, zmaga pa je že četrto leto zapored ostala doma – slavila je jadrnica Arca. Spektakel pa se ni odvijal samo na morju, Barcolana v Trst in njegovo okolico privabi na tisoče obiskovalcev, ki dogajanje spremljajo z razglednih točk nad zalivom.

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Barkovljanka regata Trst jadranje

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