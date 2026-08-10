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Rekordna junij in julij: 'Takšnega podnebja še nismo doživeli'

Pariz, 10. 08. 2026 09.44 pred 26 minutami 3 min branja 10

Avtor:
D.L. STA
Hlajenje med vročinskim valom v Evropi

Zahodna Evropa, ki trpi že skozi četrti vročinski val od maja, beleži najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Temperature so za skoraj tri stopinje nad povprečjem za obdobje 1991–2020. Zaskrbljujoče topla so tudi morja, ob tem pa zobe že kaže potencialno rekordni El Nino, ki bi lahko globalne temperature porinil še bolj navzgor.

Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus.

V prvih dveh poletnih mesecih, ki so ju zaznamovali vročinski valovi, suša in obsežni požari, je bila povprečna temperatura kar 21,62 stopinje Celzija oziroma 2,79 stopinje nad povprečjem za obdobje 1991–2020.

Ob tem je zanimivo, da je letošnji julij, če vzamemo celotno Evropo, šele enajsti najtoplejši. Zaznamovale so ga namreč velike temperaturne razlike med zahodnim ter vzhodnim delom kontinenta. Globalno si s predlanskim julijem deli drugo mesto.

Letošnji julij je bil globalno za 1,47 stopinje toplejši od julijev v predindustrijskem obdobju med letoma 1850 in 1900.

Zahodna Evropa trpi že četrti vročinski val od maja, kar je za omenjeno regijo zelo nenavadno, podobno vroče je poletje v srednji Evropi. Julija so bile izjemno sušne razmere opazne v številnih državah, vključno s Francijo, Španijo, Avstrijo in Madžarsko, pa tudi v Združenem kraljestvu, na Irskem in delih Islandije. Tudi Slovenija ni nobena izjema.

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Vlažnost tal je bila v zahodni Evropi julija letos celo nižja kot julija 2022, ko je Evropo prizadela ena najhujših suš v zadnjih desetletjih, še izhaja iz podatkov Copernicusa.

"Območja visokega zračnega tlaka so nad zahodno Evropo zadrževala toploto, ekstremne temperature pa so še okrepile sušo. Ko se tla izsušijo, izgubijo sposobnost naravnega hlajenja, kar omogoča lažje nabiranje toplote. To je jasen primer, kako podnebne spremembe stopnjujejo vročinske ekstreme, pri čemer se vročina in suša vse bolj medsebojno krepita," je pojasnila Samantha Burgess, strateška vodja za podnebje v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi, ki upravlja Copernicus.

Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da je bilo zadnjih enajst let najtoplejših v zgodovini meritev in da "takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju in najbrž tudi v času naše civilizacije ne". "Glavni vzrok za to segrevanje pa so, kot vemo, toplogredni plini," je dodal.

Evropa se segreva najhitreje od vseh celin.

Zaskrbljujoče topla so tudi morja. Po navedbah Copernicusa so svetovni oceani julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura morske površine zunaj polarnih območij je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023.

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Posebej visoka odstopanja so zabeležili v Atlantskem oceanu in zahodnem Sredozemlju, medtem ko se na Pacifiku že pozna vpliv El Niña, za katerega je Buontempo dejal, da bi potencialno lahko postal najmočnejši doslej.

To pa pomeni globalno še višje temperature in prav mogoče je, da bo leta 2026, ki za zdaj še zaostaja za leti 2024 in 2025, na koncu najtoplejše v zgodovini meritev.

Višje temperature morske gladine so povezane tudi s pogostejšimi in intenzivnejšimi morskimi vročinskimi valovi. Gre za obdobja nenavadno visokih temperatur oceana, ki motijo ekosisteme in ribištvo ter vplivajo na gospodarstva obalnih območij, kar lahko prav tako okrepi ekstremne vročinske pojave na bližnjih kopenskih območjih.

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Vročina in suša predstavljata vse večjo grožnjo evropskemu gospodarstvu. Po prvi ocenah je samo junijska vročina v kmetijstvu povzročila za okoli dve milijardi evrov škode, dolgoročne posledice suš pa so lahko še bistveno večje. Suša v letih 2015–2018 naj bi evropsko gospodarstvo stala kar 439 milijard evrov, poroča Guardian.

V EU je od začetka leta zgorelo približno pol milijona hektarjev površin. Zaradi vročega, suhega in vetrovnega vremena so požari obsežnejši in jih je težje obvladovati, dim požarov pa dodatno slabša kakovost zraka.

podnebne spremembe vročinski val Copernicus suša globalno segrevanje

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KOMENTARJI10

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Perovskia
10. 08. 2026 11.18
Najprej lahko resujemo tako, da se polne riti makarona in vonderlajnic ne vozijo z avijoni na vsako pasjo provesojo. Da ala loginom in podobnim zaplenijo po 15 porshejov v skladiacih da se omeji poteoanja na 2 kavbojke na leto. Sejki si pa z avijonom pelejo na druho stran sveta izbrati barvo za okna. Torej. Brez veze pisat kar koli in delat drage analize. Bolje postavit kaksno bolnico
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0 0
progresivnidaveknastanovanja
10. 08. 2026 11.18
kaj ti bodo lepo vreme, čist zrak, čiste vode, dobra hrana, važno je da so gospodarski kazalci pozitivni. Več, več, več, čim več proizvesti porabiti in kupiti, segrevanje je nepomembno.
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0 0
ptuj.si
10. 08. 2026 11.17
Kaj imamo novo podnebje?
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0 0
Analist
10. 08. 2026 11.15
Spomnim se ko je možakar eno leto pred poplavami na televiziji izjavil, da se bodo zaloge vode obnavljale 10 let. Prešel je je srh ob misli na takšno trditev. Kaj kmalu pa se je izkazalo da je to samo mlatenje prazne slame. Je pa res, da so edina prava rezerva ledeniki. V trenutni suši je recimo zelo dober primer reka Kokra, kjer vidimo zelo malo vpliva na vodostanje v zgornjem delu reke v primerjavi z ostalimi rekami. Seveda pa se tudi ta ledenik vztrajno tanjša, če ga je sploh še kaj na zalogi.
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0 0
Pajo_36
10. 08. 2026 11.11
Se pravi je vse res, kar so opozarjali že 2015. Čudno je le to, kako to, da vsi ne pritiskajo na JJ-a, medtem ko na Goloba so takoj, kar je seveda prav. Proizvodnje hrane je kar dosti manj, ti napovedujejo višje cene na jesen in zimo....Pa da vidimo zdej narodnega rešitelja JJ, kaj bood kej dali, ali jih zanima samo ad hoc zakon za bogate...nam pa višji DDV, kar bo kot ata na mamo, če bodo cene višje vsega...ane. Seveda, če hočete kao ene nižji DDV na kaj, kar ne garantira nižjih tržnih cen, ker smo v kapitalizmu ane, morate odobriti, da bojo JJ, Janković, KAcin in podobni poleg sto procentnega penziona dobivali še vso državno plačo, ki jo plačamo mi. Kaj pa. Razvojni zakon mega ane, gZS menda diha na škrge. Ne more več... Zaposlenost pa mega visoka, v naši firmi bi lahko zaposlili vsaj še 30 ljudi.....
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+0
1 1
SpamEx
10. 08. 2026 11.11
Jeseni pa vesoljni potop verjetno
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0 0
MarkoE
10. 08. 2026 11.08
Sem doživel že 40 stopinj. A morda ni poletje. Bi moralo biti 24-25 stopinj?
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+0
2 2
Sandokkan
10. 08. 2026 11.06
To je zato,ker ljudje ne hodijo vsaki dan k Sveti Maši!!
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+1
2 1
Rožle Patriot
10. 08. 2026 11.03
Rekordna junij in julij: 'Takšnega podnebja še nismo doživeli' ------ Dokler niste takega podnebja "umrli", je vse OK !!!
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+0
1 1
Stajerc22
10. 08. 2026 11.01
Malo pa pretiravate. Poletje je.
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+4
5 1
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