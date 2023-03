Rekordna raven svetovne proizvodnje kokaina: Vedno več povpraševanja

Svetovna proizvodnja kokaina je dosegla rekordno raven, saj se je povpraševanje znova izredno povečalo. Urad ZN za droge in kriminal je navedel, da se je pridelava koke med letoma 2021 in 2022 povečala za 35 odstotkov, verjetno zaradi vse večjega povpraševanja.

Kot predvideva poročilo Urada za droge in kriminal Združenih narodov, se je proizvodnja kokaina bistveno povečala med letoma 2021 in 2022, pojavila so se tudi nova središča za trgovino v Zahodni in Srednji Afriki.

icon-expand Zaplemba kokaina. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Preprodajalci se ne trudijo več prikriti svojih ilegalnih poslov tako kot včasih, zdaj vse pogosteje uporabljajo kar mednarodne poštne storitve, da bi droge dostavili potrošnikom. Največja trga za kokain sta Evropa in Severna Amerika, tesno pa jima sledijo Južna in Srednja Amerika ter Karibi. Poročilo sicer navaja, da so trgi v Afriki in Aziji "še vedno omejeni", vendar ZN navaja, da je možnost širitve trga v teh državah izredno nevarna in se lahko hitro poveča. "Podatki o zasegih kažejo, da se je vloga Afrike, zlasti zahodne in srednje, kot tranzitnega območja za kokain na poti do trgov v Evropi od leta 2019 bistveno okrepila," navaja poročilo. Proizvodnja naj bi se povečala tudi zaradi izboljšav pri predelavi koke v kokain v prahu. V zadnjih par letih je na trg s prepovedanimi drogami močno vplivala epidemija covida-19, saj so bila mednarodna potovanja močno omejena. Povpraševanje po kokainu je s tem upadlo, saj so bili nočni klubi in bari med pandemijo zaprti. Zdaj pa smo priča novemu razcvetu. "Svetovna ponudba kokaina je rekordna," piše v poročilu. "V Združenem kraljestvu se je občutno povečalo število zasegov kokaina v hitrih paketih in poštnih pošiljkah."