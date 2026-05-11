Tujina

Rekordna sezona na Everestu: skoraj 500 dovoljenj za plezanje

Kathmandu, 11. 05. 2026 13.36 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA N.V.
Gneča na Mount Everestu

Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot šest milijonov evrov prihodkov.

Prejšnji rekord za vzpon na Everest je leta 2023, po izteku covidnih omejitev, znašal 478 izdanih dovoljenj. Lani so nepalske oblasti izdale 468 dovoljenj.

Skupaj so za prihajajočo plezalno sezono za 30 himalajskih vrhov izdali 1134 dovoljenj. To bo Nepalu, kjer se nahaja osem od desetih najvišjih vrhov sveta, prineslo rekordne prihodke v višini več kot sedem milijonov evrov.

Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest s tibetanske strani, kar bo še povečalo gnečo na južni strani gore. Glede na uradne podatke v Nepalu je največ vlog za dovoljenje prišlo prav iz Kitajske, sledita ZDA in Indija.

Mount Everest
FOTO: Profimedia

V primerjavi s preteklimi leti je bil prvi vzpon na Everest v tej sezoni oziroma pomladi odložen za skoraj dva tedna zaradi nestabilnih ledenih razmer, slabega vremena, logističnih ovir in spora glede uporabe dronov.

Sezona odprav na Everest se sicer običajno zvrsti v nekaj dneh ali tednih v maju, ko so vremenske razmere najbolj stabilne. Po maju toplejše temperature že pospešijo taljenje ledenika Khumbu, zato se odprave posledično zaključijo.

Povečanje števila plezalcev bo sicer spodbudilo nepalsko gospodarstvo, a bi hkrati to lahko pomenilo večjo gnečo na Everestu. V preteklosti so zaradi te plezalci za več ur obtičali v t. i. območju smrti z nizko koncentracijo kisika, kar je privedlo tudi do smrtnih žrtev.

Leta 2019 je ogromna čakalna vrsta prisilila ekipe - plezalci ponavadi plezajo z nepalskim vodnikom - v več ur čakanja pri ledenih temperaturah. Za vsaj štiri od 11 smrtnih žrtev v tistem letu je bila kriva prenatrpanost.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nace Štremljasti
11. 05. 2026 14.24
ovce rinejo gor,da se slikajo ko pa pride do problemov naj jih pa rešujejo,pustijo naj jih da ostanejo zmrznjeni na gori,jih bodo čez petsto let razglasili zazgodovinske primere muuu,muuuu,muuu
Rafael Kramar
11. 05. 2026 13.48
Gondolo naj nardijo gor pa bo mir...🙄
