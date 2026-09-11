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Rekordne ovacije za film o Gazi: 'Ubijanje se je dogajalo kot v tovarni'

Benetke, 11. 09. 2026 10.26 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Množični pogreb v Gazi

Dokumentarni film Naza z oskarjem nagrajenih izraelskih režiserjev Yuvala Abrahama in Rachel Szor, ki prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze, je na premieri na beneškem filmskem festivalu prejel rekordne 25-minutne stoječe ovacije. V njem sta vključila pogovore z žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe.

Občinstvo je po projekciji 80-minutnega filma, ki je bil ustvarjen tudi s pomočjo umetne inteligence, 25 minut neprekinjeno ploskalo filmskima ustvarjalcema. Prejšnji rekord 23 minut je dosegel lanski prejemnik srebrnega leva v Benetkah, film Glas Hind Radžab, ki prikazuje, kako so izraelske sile ubile petletno palestinsko deklico.

Film NAZA sta režirala izraelska filmska ustvarjalca Yuval Abraham in Rachel Szor, ki sta leta 2025 prejela oskarja za dokumentarec Edina zemlja o pogromih izraelskih naseljencev na okupiranem Zahodnem bregu, ki sta ga posnela skupaj s palestinskima sorežiserjema Baselom Adro in Hamdanom Ballalom.

Režiserja Yuval Abraham in Rachel Szor
Režiserja Yuval Abraham in Rachel Szor
FOTO: AP

Film, ki je nastal na podlagi skoraj triletne preiskave, temelji na pričevanjih pripadnikov izraelske vojske in obveščevalnih služb, ki so spregovorili pod pogojem, da njihove identitete ostanejo skrite. Njihove glasove in obraze so digitalno spremenili, snemali pa so jih ponoči na strehah v Tel Avivu.

"Dajemo vojakom in častnikom možnost, da spregovorijo o tem, kar so počeli," je Abraham povedal tiskovni agenciji AFP. "Cilj je bil zelo preprost: želeli smo čim bolj podrobno izvedeti, kako so bili videti sistemi ubijanja v Gazi in kako so delovali," je dodal.

Naslov filma Naza je hebrejski obveščevalni evfemizem, ki označuje število civilistov, za katere se pričakuje, da bodo ubiti v posameznem zračnem napadu, piše Al Jazeera. Sogovorniki opisujejo sistem, podprt z umetno inteligenco, imenovan "Lavender", ki je uporabljal nadzorovano telekomunikacijsko omrežje v Gazi – telefonske klice, gibanje in interakcije – za prepoznavanje tarč za atentate.

"To se je izvajalo množično, kot v tovarni," v filmu pove eden od sogovornikov, medtem ko drugi, ki je sodeloval pri prepoznavanju tarč, pravi, da je bil proces "kot videoigra, saj se vse izvaja na daljavo", in da je "noro zabavno".

Abraham in Szor sta v skupnem zapisu za revijo +972 Magazine navedla, da je film prišel do zaključka, da ubijanje palestinskih civilistov v Gazi "ni bilo 'tragična posledica' vojne proti Hamasu ... temveč premišljeno, preračunano in namerno dejanje".

Nov izraelski napad na Gazo
Nov izraelski napad na Gazo
FOTO: AP

Revija Screen je dokumentarec opisala kot "film, ki te zadene v drobovje", po poročanju Hollywood Reporterja pa je ta obenem vzbudil ogorčenje in tudi občutek ponižanja. "Vsekakor pa – na globlji ravni – gnus do trenutnega izraelskega režima," še piše.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo v izraelski genocidni vojni proti Gazi od oktobra 2023 ubitih približno 73.500 Palestincev, še 174.500 pa jih je bilo ranjenih. Tujim novinarjem je vstop v Gazo onemogočen, razen pod strogo nadzorovanimi pogoji v spremstvu izraelske vojske.

Vojna na območju Gaze ima še naprej veliko podporo izraelske javnosti. Avtorja filma sta izrazila upanje, da bo to spodbudilo zahodne države k opustitvi podpore Izraelu in izvajanju pritiska s sankcijami. "Tisti, ki se v Izraelu in Palestini borimo za spremembe, to potrebujemo," je za AFP med drugim še povedal Abraham. "Če ne ukrepate, slabite ljudi, ki si prizadevajo za človekove pravice in politično rešitev," je dodal.

Vse več javnih osebnosti odkrito kritizira izraelsko vlado, kar odraža spremembo javnega mnenja v zahodnih državah glede politik izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja.

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