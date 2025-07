V mesecu dni pridržanih več kot 60.000 oseb

V zaporih, ki jih za pridržanje priseljencev uporablja ameriška zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice), je bilo v zadnjem mesecu dni pridržanih več kot 60.000 oseb, medtem ko je še januarja ta številka znašala 40.500.

Priseljence iščejo tudi na sodiščih, kamor prihajajo na zaslišanja o svojem statusu, po šolah, tovarnah in njivah, pri čemer občasno ujamejo tudi navadne državljane ali zakonite priseljence, ki jih potem izpustijo brez opravičila, poročajo ameriški mediji. Proračun za leto 2026 službi Ice namenja kar 39 milijard evrov.

Vlada predsednika Donalda Trumpa si prizadeva za rekorden izgon neregularnih priseljencev iz ZDA in trdi, da se osredotoča na najhujše kriminalce. Dejstva govorijo drugo zgodbo. Agenti Ice denimo lovijo delavce, ki se zbirajo po parkiriščih trgovinskih centrov, kjer jih Američani najemajo za dnevna opravila, kot so selitve ali delo na polju.

Trumpova vlada namerava do konca leta povečati število postelj za pridržane osebe na 100.000. Lani jih je bilo na voljo manj kot 50.000. Na Floridi so v sodelovanju z vlado te zvezne države odprli taborišče sredi močvirja Everglades, ki je polno aligatorjev, krokodilov, pitonov in drugih nevarnih živali, še večjo nevarnost pa na orkansko ogroženi Floridi predstavljajo poplave.

Novo taborišče so poimenovali Aligator Alcatraz, po zaprtem slavnem zaporu Alcatraz pri San Franciscu, ki ga želi Trump ponovno odpreti. Ob tem bi rad v center za pridržanje preuredil tudi zapor Guantanamo na Kubi, da bi lahko sprejel do 30.000 priseljencev.