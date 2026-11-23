Boje ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA), nameščene na odprtem morju, so minuli petek zabeležile valove, višje od devetih metrov. Boja pri Montereyju je izmerila kar 10,4 metra visoke valove, kar je najvišja vrednost v zadnjih 30 letih.

Zaporedna območja nizkega zračnega tlaka so namreč povzročila močno valovanje in visoke lomljive valove, ki so ogrožali obalne skupnosti, piše Guardian.

Opozorila pred nevarnimi razmerami na obali so veljala že od preteklega konca tedna in so bila podaljšana do petka zvečer. Pričakujejo valove, visoke od tri do 5,5 metra, ponekod pa naj bi na plažah okrožja San Luis Obispo in osrednjem delu obale okrožja Santa Barbara dosegli višino od 5,5 do 6,7 metra.

Nevihtni sistemi nad Tihim oceanom prinašajo nestanovitno vreme tudi drugod na zahodu ZDA. V prihodnjih dneh napovedujejo obilno deževje, sneženje v gorah in močan veter. V San Franciscu so v sredo že zabeležili rekordno količino padavin, močno deževje pa je v Sacramentu povzročilo izpad električne energije pri 32.000 odjemalcih.

Do konca tedna se bo območje nizkega zračnega tlaka pomaknilo nad južni Oregon in severno Kalifornijo ter prineslo velike količine padavin. Do nedelje zvečer naj bi ponekod padlo več kot 100 milimetrov dežja, v gorah severne Sierre Nevade, tudi na območju prelaza Donner, pa pričakujejo dodatno sneženje.