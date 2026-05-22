Tujina

Rekordnih 274 alpinistov v enem dnevu na Everest

Katmandu, 22. 05. 2026 09.32 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Rekordni vzpon za Everest

V sredo se je na Mount Everest v enem samem dnevu povzpelo rekordnih 274 ljudi. Plezalci so izkoristili ugodne vremenske razmere po poznem začetku letošnje spomladanske sezone zaradi velikega kosa ledenika, ki je blokiral plezalno pot. Med alpinisti je bil tudi Rus Rustam Nabijev, ki ima amputirani obe nogi in je v četrtek dosegel vrh brez uporabe protez.

Vzponi z nepalske strani najvišje gore sveta so se začeli ob tretji uri zjutraj po lokalnem času in trajali približno 11 ur, je za Everest Chronicle povedal predstavnik nepalskega turističnega urada Khimlal Gautam. S tem so presegli dosedanji rekord iz maja 2019, ko je Everest v enem dnevu osvojilo 223 plezalcev, poroča BBC.

Letos je Nepal izdal skoraj 500 dovoljenj za vzpon na 8849 metrov visoko goro, kar je prav tako rekordno število. Zaradi velikega nestabilnega kosa ledenika, ki je blokiral plezalno pot, pa se je letošnja spomladanska sezona začela pozneje kot običajno.

Fotografije, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo dolge kolone alpinistov na tako imenovanem "območju smrti" nad 8000 metri nadmorske višine. Na tej višini je količina kisika izredno nizka, zato večina plezalcev uporablja dodatni kisik, strokovnjaki pa odsvetujejo zadrževanje v območju dlje kot 20 ur.

V zadnjih dneh so padli tudi novi mejniki. Nepalski vodnik Kami Rita je Everest osvojil že 32-ič in s tem znova podrl lasten svetovni rekord. Rekord med ženskami pa je izboljšala 52-letna Lhakpa Sherpa, znana kot "gorska kraljica", ki je vrh osvojila enajstič.

Potem pa je tu še ruski alpinist Rustam Nabijev, ki ima amputirani obe nogi in je v četrtek dosegel vrh brez uporabe protez.

A gora je to sezono pokazala tudi svoje zobe. Med vzponom je umrl 35-letni Bijay Ghimere, prvi alpinist iz nepalske revne hindujske skupnosti Dalit, ki je osvojil Everest. Po poročanju medijev naj bi imel težave zaradi višinske bolezni. V ponedeljek je blizu tretjega tabora po zdrsu v ledeniško razpoko umrl tudi 21-letni Phura Gyaljen. Že v začetku maja pa je med potjo proti baznemu taboru umrl še 51-letni vodnik Lakpa Dendi.

KOMENTARJI10

Slovener
22. 05. 2026 11.25
Uboga gora !
Wolfman
22. 05. 2026 11.17
Treba je le še pridt nazaj v bazni tabor, namreč sestop bo za marsikoga usoden!
progresivnidaveknastanovanja
22. 05. 2026 11.06
Pojdi v gore po mir : )), več naroda ko na krvavcu.
Ici
22. 05. 2026 11.05
Everest s takšnim navalom samo izgublja na vrednosti. To ni dobro ne za alpinizem, ne za Nepal, ne za naravo....
bandit1
22. 05. 2026 11.02
Janez to je zate, ne Triglav. Mi plačamo, tudi šerpe da te tam pustijo.
bohinj je zakon
22. 05. 2026 10.56
Ne grem. To ni več to. Še vsaka gospodinja je gor zlezla. Tako sem sklenil tudi pred leti ko so kazali dokumentarec vzpona Kilimandžaro, hrvaški pohodniki. Sem rekel: če vsak pride gor, ni več izziv. Nekaj bolj resnega je treba.
vrtnar _
22. 05. 2026 10.48
še ena neumnost človeštva
Malo_sutra
22. 05. 2026 10.32
Kdo jih bo reševal?
Anion6anion
22. 05. 2026 10.28
🙆
Peni Stojanović
22. 05. 2026 10.27
saj ni res....pa je
