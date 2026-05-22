Rekordnih 274 alpinistov v enem dnevu na Everest

Vzponi z nepalske strani najvišje gore sveta so se začeli ob tretji uri zjutraj po lokalnem času in trajali približno 11 ur, je za Everest Chronicle povedal predstavnik nepalskega turističnega urada Khimlal Gautam. S tem so presegli dosedanji rekord iz maja 2019, ko je Everest v enem dnevu osvojilo 223 plezalcev, poroča BBC. Letos je Nepal izdal skoraj 500 dovoljenj za vzpon na 8849 metrov visoko goro, kar je prav tako rekordno število. Zaradi velikega nestabilnega kosa ledenika, ki je blokiral plezalno pot, pa se je letošnja spomladanska sezona začela pozneje kot običajno.

Fotografije, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo dolge kolone alpinistov na tako imenovanem "območju smrti" nad 8000 metri nadmorske višine. Na tej višini je količina kisika izredno nizka, zato večina plezalcev uporablja dodatni kisik, strokovnjaki pa odsvetujejo zadrževanje v območju dlje kot 20 ur.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V zadnjih dneh so padli tudi novi mejniki. Nepalski vodnik Kami Rita je Everest osvojil že 32-ič in s tem znova podrl lasten svetovni rekord. Rekord med ženskami pa je izboljšala 52-letna Lhakpa Sherpa, znana kot "gorska kraljica", ki je vrh osvojila enajstič. Potem pa je tu še ruski alpinist Rustam Nabijev, ki ima amputirani obe nogi in je v četrtek dosegel vrh brez uporabe protez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke