Tujina

Rekordnih 295 dni na morju, konca 'odisejade' pa še ni na vidiku

Washington, 16. 04. 2026 10.48 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.V.
Letalonosilka USS Gerald R. Ford

Največja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford, je podrla ameriški rekord za najdaljšo napotitev po vietnamski vojni. Na morju je že skoraj 10 mesecev, sodelovala pa je tako v napadu na Venezuelo kot v vojni proti Iranu.

295. dan ladje na morju je presegel prejšnjo najdaljšo napotitev letalonosilke v zadnjih 50 letih. V času hladne vojne je rekord postavila USS Midway, ki je bila v letih 1972 in 1973 napotena celih 332 dni.

V zadnjih mesecih se vrstijo poročila o tehničnih težavah ladje USS Gerald R. Ford in psihičnem stresu, ki ga doživlja posadka. Letalonosilka je nedavno pretrpela požar, zaradi katerega je morala na popravila.

Preberi še Največja letalonosilka po požaru in popravilu prispela v Split

Ford je iz svojega matičnega pristanišča v Norfolku v Virginiji junija 2025 odplul v Sredozemlje. Vojska ga je oktobra preusmerila v Karibsko morje, kjer je kopičila sile za pritisk na Venezuelo in kasnejši napad, v katerem so ZDA ugrabile predsednika Venezuele Nicolasa Madura

Toda vrnitve domov ni bilo. Letalonosilko in njeno bojno skupino so napotili proti Bližnjem vzhodu, kjer se je pripravljala vojna proti Iranu. Ladja je v prvih dneh vojne delovala iz Sredozemskega morja, preden je v začetku marca prečkala Sueški prekop in se odpravila v Rdeče morje.

Pristanek ameriškega lovca na krovu Forda med operacijo Epski bes
FOTO: AP

Vendar pa je požar v enem od pralnic letalonosilko prisilil, da se je obrnila in vrnila v Sredozemsko morje na popravila, navaja AP.

Senator Tim Kaine iz Virginije je dejal, da je rekordno dolga napotitev "resno vplivala" na duševno zdravje in dobro počutje posadke. Opozoril je, da je požar začasno pustil 600 mornarjev brez prenočišča. "Morali bi biti doma s svojimi najdražjimi, ne pa da jih predsednik, ki se obnaša, kot da je ameriška vojska njegova palačna straža, pošilja po svetu," je v izjavi dejal demokratski senator.

Uradniki Pentagona niso povedali, kako dolgo bo Ford še ostal na morju, nekateri viri napovedujejo, da bo napotitev trajala še kakšen mesec. To bi pomenilo, da se bo ladja domov vrnila konec maja. "Priča bomo rekordni namestitvi Forda," je admiral Daryl Caudle, najvišji častnik mornarice, dejal med razpravo v Centru za strateške in mednarodne študije konec marca. Nekateri v mornarici sicer zagovarjajo strategijo, da bi na bojna območja pošiljali novejše in manjše ladje namesto velikih letalonosilk. To tezo zagovarja tudi Caudle.

Medtem je na poti k Bližnjemu vzhodu še ena letalonosilka. USS George H. W. Bush proti Bližnjemu vzhodu potuje okrog Afrike. 

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
16. 04. 2026 11.59
Letalonosilka "Bush" je trenutno v vodah blizu Namibije. Okoli Afrike pluje baje iz varnostnih razlogov (ožina Bab-El Mandeb). "Lincoln" pa je dobrih 200 km južno od iranske obale v Omanskem zalivu in čaka na zamašitev stranišč ter težav s pralnico. V Omanskem zalivu je 15 ameriških vojnih plovil, ki vsako pokriva dobrih 12.000 km2 (dobre pol Slovenije) morja za pregled ladij. In to imenujejo blokada.
HitraVeverca
16. 04. 2026 11.51
Iran, to spada na dno morja kot potapljaška mega atrakcija. Sam povem.
Potouceni kramoh
16. 04. 2026 11.49
To zadevo morajo čimprej potopiti vključno z vsem kar se nahaja na njej.
Brucia la terra
16. 04. 2026 11.48
Ubogi vojaki, Trump jih je popolnoma razčlovečil in jih uporablja kot figure na šahovnici.
bohinj je zakon
16. 04. 2026 11.40
Naj vadijo. Potrebno bo.
Podlesničar
16. 04. 2026 11.37
A jih nimajo 11? Očitno je samo ena operativna...
Sl0venc
16. 04. 2026 11.35
To je bolj yebada kot odisejada.
Samo navijač
16. 04. 2026 11.35
Že eni osiromaseni Hutiji zagrozijo in mora pobegnit dalec v ocean. Z napredno tehnogijo tole potopis brez problema.
sabro4
16. 04. 2026 11.15
kaj sedaj, komentar preveč točen, da bi obstal, patetiki
sabro4
16. 04. 2026 11.12
Največja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford, je podrla ameriški rekord za najdaljšo napotitev po vietnamski vojni. Na morju je že skoraj 10 mesecev, sodelovala pa je tako v napadu na Venezuelo kot v vojni proti Iranu....kako je sodelovala v vojni z Iranom, tako da so se jim najprej zamašila stranišča na poti na BV(iz neznanega razloga) potem je gorela dobrih 30ur nekje v Rdečem morju, da bi jo pogašenem požaru popihala daleč na varno v našlepi Jadran in se skriva okoli Splita, MISSION ACCOMPLISHED GOD JOB!!!!
Uporabnik1932330
16. 04. 2026 11.24
Ne bluzi !
Tako pac je
16. 04. 2026 11.49
Vse je povedal po resnici,ce ti pa to ni vsec,potem pa sorry.
Wolfman
16. 04. 2026 11.09
To pa je tako, če postaneš suženj Izraela! Dovbro so se zavedali, kam gredo na pot in za koga se morajo boriti.
