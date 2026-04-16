Rekordnih 295 dni na morju, konca 'odisejade' pa še ni na vidiku

295. dan ladje na morju je presegel prejšnjo najdaljšo napotitev letalonosilke v zadnjih 50 letih. V času hladne vojne je rekord postavila USS Midway, ki je bila v letih 1972 in 1973 napotena celih 332 dni. V zadnjih mesecih se vrstijo poročila o tehničnih težavah ladje USS Gerald R. Ford in psihičnem stresu, ki ga doživlja posadka. Letalonosilka je nedavno pretrpela požar, zaradi katerega je morala na popravila.

Ford je iz svojega matičnega pristanišča v Norfolku v Virginiji junija 2025 odplul v Sredozemlje. Vojska ga je oktobra preusmerila v Karibsko morje, kjer je kopičila sile za pritisk na Venezuelo in kasnejši napad, v katerem so ZDA ugrabile predsednika Venezuele Nicolasa Madura. Toda vrnitve domov ni bilo. Letalonosilko in njeno bojno skupino so napotili proti Bližnjem vzhodu, kjer se je pripravljala vojna proti Iranu. Ladja je v prvih dneh vojne delovala iz Sredozemskega morja, preden je v začetku marca prečkala Sueški prekop in se odpravila v Rdeče morje.

Pristanek ameriškega lovca na krovu Forda med operacijo Epski bes FOTO: AP