Rekordnih 295 dni na morju, konca 'odisejade' pa še ni na vidiku

295. dan ladje na morju je presegel prejšnjo najdaljšo napotitev letalonosilke v zadnjih 50 letih. V času hladne vojne je rekord postavila USS Midway, ki je bila v letih 1972 in 1973 napotena celih 332 dni.
V zadnjih mesecih se vrstijo poročila o tehničnih težavah ladje USS Gerald R. Ford in psihičnem stresu, ki ga doživlja posadka. Letalonosilka je nedavno pretrpela požar, zaradi katerega je morala na popravila.
Ford je iz svojega matičnega pristanišča v Norfolku v Virginiji junija 2025 odplul v Sredozemlje. Vojska ga je oktobra preusmerila v Karibsko morje, kjer je kopičila sile za pritisk na Venezuelo in kasnejši napad, v katerem so ZDA ugrabile predsednika Venezuele Nicolasa Madura.
Toda vrnitve domov ni bilo. Letalonosilko in njeno bojno skupino so napotili proti Bližnjem vzhodu, kjer se je pripravljala vojna proti Iranu. Ladja je v prvih dneh vojne delovala iz Sredozemskega morja, preden je v začetku marca prečkala Sueški prekop in se odpravila v Rdeče morje.
Vendar pa je požar v enem od pralnic letalonosilko prisilil, da se je obrnila in vrnila v Sredozemsko morje na popravila, navaja AP.
Senator Tim Kaine iz Virginije je dejal, da je rekordno dolga napotitev "resno vplivala" na duševno zdravje in dobro počutje posadke. Opozoril je, da je požar začasno pustil 600 mornarjev brez prenočišča. "Morali bi biti doma s svojimi najdražjimi, ne pa da jih predsednik, ki se obnaša, kot da je ameriška vojska njegova palačna straža, pošilja po svetu," je v izjavi dejal demokratski senator.
Uradniki Pentagona niso povedali, kako dolgo bo Ford še ostal na morju, nekateri viri napovedujejo, da bo napotitev trajala še kakšen mesec. To bi pomenilo, da se bo ladja domov vrnila konec maja. "Priča bomo rekordni namestitvi Forda," je admiral Daryl Caudle, najvišji častnik mornarice, dejal med razpravo v Centru za strateške in mednarodne študije konec marca. Nekateri v mornarici sicer zagovarjajo strategijo, da bi na bojna območja pošiljali novejše in manjše ladje namesto velikih letalonosilk. To tezo zagovarja tudi Caudle.
Medtem je na poti k Bližnjemu vzhodu še ena letalonosilka. USS George H. W. Bush proti Bližnjemu vzhodu potuje okrog Afrike.
