Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rekordno nizek vodostaj Donave ustavlja madžarsko jedrsko elektrarno Paks

Budimpešta, 30. 07. 2026 19.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Madžarska jedrska elektrarna Paks

Madžarska jedrska elektrarna Paks, ki zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi, bo v naslednjih dneh nehala obratovati, saj je gladina Donave dosegla rekordno nizko raven, posledično pa primnjakuje vode za hlajenje reaktorjev. Predsednik vlade Peter Magyar sicer zagotavlja, da oskrba z električno energijo za zdaj ostaja zanesljiva.

Izklop jedrske elektrarne Paks iz omrežja je sprva napovedal Magyar, pozneje pa so to potrdili tudi v upravljavcu nuklearke. Kot so sporočili, bo v naslednjih 24 do 72 urah jedrsko elektrarno treba popolnoma izklopiti, kar bo imelo za posledico prekinitev proizvodnje električne energije.

"Kaže, da bi lahko do popolne zaustavitve jedrske elektrarne Paks prišlo že danes ali morda jutri," je dejal Magyar.

Razlog za izklop nuklearke je nizek vodostaj na reki Donavi, ki se bo po napovedih še zniževal. Po navedbah upravljavca bi trenutna količina vode sicer zadostovala za hlajenje reaktorskih blokov, vendar je črpalke zaradi nizkega vodostaja ne bi mogle več črpati. Po navedbah Magyara bi zaustavitev jedrske elektrarne pomenila izpad moči v višini 2000 megavatov. To bi bilo mogoče pokriti z uvozom, saj uvozna zmogljivost znaša od 3600 do 3800 megavatov, poročanje portala HVG.hu povzema APA.

Pred tem je moral upravljavec nuklearke Paks popolnoma izklopiti reaktorski blok 3 in zmanjšati moč bloka 2 na polovico.

Jedrska elektrarna Paks uporablja tehnologijo ruske izdelave, poroča Euronews. Prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je z Moskvo sklenila dogovor o širitvi elektrarne, da bi zagotovila dolgoročno energetsko oskrbo države.

Magyar je dodal, da je bila zaradi okvare iz obratovanja že izključena tudi termoelektrarna Dunamenti, kar je iz elektroenergetskega sistema začasno odvzelo dodatnih 400 MW proizvodne zmogljivosti. Povedal je, da popravila že potekajo in da naj bi elektrarna z obratovanjem ponovno začela danes.

Madžarska vlada je medtem začela pripravljati krizne načrte za zagotavljanje oskrbe z energijo, če bi se suša še poglobila. Pristojni pripravljajo načrt, ki bo določil, kateri veliki porabniki iz javnega sektorja in industrije bi morali po potrebi začasno zmanjšati porabo električne energije.

Magyar je poudaril, da načrt ne bo vplival na izvajalce javnih služb, zdravstvene ustanove ali socialnovarstvene institucije, temveč bo veljal le za velike industrijske obrate z visoko porabo energije.

Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearke Cernavoda pred dnevi odločili v Romuniji, v sredo pa so napovedali še izklop drugega reaktorja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

madžarska paks jedrska elektrarna donava suša

Pred tragedijo je zaman iskala pomoč: sojenje materi, ki je ubila otroke

24ur.com Začasno ustavili delovaje hidroelektrarne Solkan
24ur.com Kakšna je oskrba z elektriko v Sloveniji?
24ur.com Kaj se zgodi, ko je električno omrežje preobremenjeno?
Cekin.si Izračuni za elektriko, ki jih morate videti
24ur.com Cene elektrike naj bi ostale stabilne, kaj pa omrežnina?
24ur.com Smo res na pragu zaprtja termoelektrarne v Šoštanju?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881