Rekordno nizek vodostaj Donave ustavlja madžarsko jedrsko elektrarno Paks

"Kaže, da bi lahko do popolne zaustavitve jedrske elektrarne Paks prišlo že danes ali morda jutri," je dejal Magyar.

Izklop jedrske elektrarne Paks iz omrežja je sprva napovedal Magyar, pozneje pa so to potrdili tudi v upravljavcu nuklearke. Kot so sporočili, bo v naslednjih 24 do 72 urah jedrsko elektrarno treba popolnoma izklopiti, kar bo imelo za posledico prekinitev proizvodnje električne energije.

Razlog za izklop nuklearke je nizek vodostaj na reki Donavi, ki se bo po napovedih še zniževal. Po navedbah upravljavca bi trenutna količina vode sicer zadostovala za hlajenje reaktorskih blokov, vendar je črpalke zaradi nizkega vodostaja ne bi mogle več črpati. Po navedbah Magyara bi zaustavitev jedrske elektrarne pomenila izpad moči v višini 2000 megavatov. To bi bilo mogoče pokriti z uvozom, saj uvozna zmogljivost znaša od 3600 do 3800 megavatov, poročanje portala HVG.hu povzema APA.

Pred tem je moral upravljavec nuklearke Paks popolnoma izklopiti reaktorski blok 3 in zmanjšati moč bloka 2 na polovico.

Jedrska elektrarna Paks uporablja tehnologijo ruske izdelave, poroča Euronews. Prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je z Moskvo sklenila dogovor o širitvi elektrarne, da bi zagotovila dolgoročno energetsko oskrbo države.

Magyar je dodal, da je bila zaradi okvare iz obratovanja že izključena tudi termoelektrarna Dunamenti, kar je iz elektroenergetskega sistema začasno odvzelo dodatnih 400 MW proizvodne zmogljivosti. Povedal je, da popravila že potekajo in da naj bi elektrarna z obratovanjem ponovno začela danes.

Madžarska vlada je medtem začela pripravljati krizne načrte za zagotavljanje oskrbe z energijo, če bi se suša še poglobila. Pristojni pripravljajo načrt, ki bo določil, kateri veliki porabniki iz javnega sektorja in industrije bi morali po potrebi začasno zmanjšati porabo električne energije.

Magyar je poudaril, da načrt ne bo vplival na izvajalce javnih služb, zdravstvene ustanove ali socialnovarstvene institucije, temveč bo veljal le za velike industrijske obrate z visoko porabo energije.

Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearke Cernavoda pred dnevi odločili v Romuniji, v sredo pa so napovedali še izklop drugega reaktorja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.