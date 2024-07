Vse več goljufij z oljčnim oljem, od nedovoljenih snovi do ponarejanja

OGLAS

Cene oljčnega olja so se od leta 2018 več kot podvojile, saj so proizvodnjo prizadele ekstremne vremenske razmere, ki so posledica podnebne krize, in drugi dejavniki. A porast cen je vplivala tudi na napačno označevanje olja in morebitne goljufije. V prvem četrtletju leta 2018 je EU zabeležila le 15 primerov, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa se je število povečalo na rekordnih 50 primerov, piše Guardian. Vendar gre le za primere, ki so jih odkrile države članice in jih prijavile generalnemu direktoratu EU za zdravje. Številka namreč ne vključuje še drugih primerov, zato je dejanski obseg goljufij verjetno veliko večji. Poročila pa so vključevala tudi navedbe, da naj bi bila olja onesnažena z nedovoljenimi snovmi, kot so pesticidi, mineralna olja, v enem primeru so bili celo odkriti delci stekla.

Veliko je bilo primerov, ko je ekstra deviško oljčno olje ocenjeno kot ponarejeno, na primer z mešanjem z olji slabše in cenejše kakovosti, še največ pa se dogaja, da lažno označujejo poreklo. Nemčija je poročala o primeru, ko je bilo "lampante olje", ki po kakovosti nikakor ni primerno za prehrano brez nadaljnje rafinacije, saj je neprijetnega okusa in pogosto pridelano iz prezrelih ali poškodovanih oljk, trženo kot "ekstra deviško oljčno olje". Od 182 obvestil o goljufijah z oljčnim oljem in neskladnosti, ki so bila EU poslana od začetka leta 2023, se jih je kar 54 nanašalo na proizvode iz Italije, 41 iz Španije in 39 iz Grčije. Kljub temu pa tiskovni predstavnik Evropske komisije pravi, da večje število obvestil ne kaže na povečano tveganje za potrošnike. "Vsako leto večje število prijavljenih obvestil je dokaz boljše izmenjave med pristojnimi organi držav članic in njihove budnosti na področju goljufij v agroživilski verigi," je poudaril. "Komisija ne dopušča goljufij. Da bi potrošnikom v EU zagotovila kakovostno oljčno olje, komisija vsako leto organizira delavnice in spodbuja sodelovanje med državami EU, da bi zagotovila pravilno izvajanje teh pregledov in izmenjavo ustreznih informacij za vse, ki se ukvarjajo z oljčnim oljem."