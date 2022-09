Rekordno število požarov v Braziliji: 'Zelo je vroče, to so grozni dnevi'

Južnoameriški deževni gozd velja za ključno varovalo pred globalnim segrevanjem. Romulo Batista iz organizacije Greenpeace v Braziliji pravi, da so poleg uničevanja zaradi plamenov v prvi polovici letošnjega leta zaznali tudi rekordno krčenje gozdov. "To je bilo največje število opozoril o krčenju gozdov v zadnjih 15 letih. Od januarja do avgusta se je število požarov v primerjavi z lanskim letom povečalo za 18 odstotkov."

Slabo za planet, slabo za prebivalce



Domačini se pritožujejo tudi zaradi slabše kakovosti zraka. Po mnenju strokovnjakov požare večinoma povzročajo kmetje, ki nezakonito čistijo zemljišča s požiganjem rastlinja, poroča Euronews.

Joyce, administrativna pomočnica, ki živi v Porto Velhu v brazilski zvezni državi Rondonia, je povedala, da so bili požari leta 2022 opazno večji, "tako da je bil sončni vzhod zamegljen z dimom, zelo je vroče, to so grozni dnevi ..."

Satelitska slika prikazuje koncentracijo CO v ozračju. Tam kjer je na sliki bolj temno, je več CO.