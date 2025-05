Rekordno število turistov, domačini pa se vedno bolj pritožujejo

Med najštevilčnejšimi tujimi gosti, ki so prišli občudovat špansko sonce, plaže in kulturo, so bili Britanci, Francozi in Nemci, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V vsem letu 2024 je druga najbolj obiskana država na svetu gostila prav tako rekordnih 94 milijonov tujih turistov.

V prvem četrtletju letos so se povečali tudi prihodki od tujih turistov, in sicer za 7,2 odstotka na 23,5 milijarde evrov, so sporočili z ministrstva za turizem. To je dobrodošel podatek za vlado v Madridu, ki si želi, da bi prišleki med bivanjem v državi zapravili več denarja.