Rekordno visoke svetovne emisije CO2

Podatki iz poročila Energetskega inštituta poudarjajo izziv poskusa odvajanja svetovnega gospodarstva od fosilnih goriv v času, ko je konflikt v Ukrajini preusmeril tokove nafte in plina iz Rusije. Zaskrbljenost glede varnosti oskrbe vzbujajo tudi boji na Bližnjem vzhodu.

Lansko leto je bilo po poročanju Reutersa najtoplejše leto v zgodovini, saj so globalne temperature prvič presegle 1,5 stopinje Celzija.

Svet je leta 2024 zabeležil 2-odstotno letno povečanje skupne oskrbe z energijo, pri čemer so se povečali vsi viri energije, kot so nafta, plin, premog, jedrska energija, hidroelektrarne in obnovljivi viri energije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2006.