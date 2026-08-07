Ruske 'črne vdove': upajo, da jim može čim prej ubijejo

"Še vedno sem v šoku in še vedno ne morem dojeti, kar se je zgodilo," zmajuje z glavo CNN-ova sogovornica. Marija sploh ni vedela, da je bil njen 59-letni oče Jurij vpoklican v vojsko. Šokiralo jo je obvestilo, da je bil na fronti v Ukrajini ustreljen, čez nekaj dni pa je zaradi hudih ran umrl. Nato pa je sledil še en šok. Obvestili so jo, da se je poročil le dva dni pred tem, ko so ga poslali v boj.

Rekrutacija v Rusiji FOTO: AP

Nevesta, za katero Marija pravi, da je ni nikoli srečala, zatrjuje, da je oče sploh ni omenil. "S to žensko se še nikoli nisem pogovarjala. Ne vem, kaj naj ji rečem, ker sem takoj posumila, da gre za prevaro," pripoveduje 37-letnica, ki zaradi varovanja zasebnosti priimka javno ne razkriva. Novopečena žena je bila od Jurija mlajša 22 let, po njegovi smrti pa je postala zakonita najbližja sorodnica, kar ji je dalo pravico do državnega nadomestila. Ko ruski vojak umre v bitki, njegovi najbližji sorodniki od vojske prejmejo pavšalno izplačilo, ki se začne pri petih milijonih rubljev (53.000 evrov). Odškodnina je namenjena temu, da se rekruti prepričajo, da bo za njihove ljubljene poskrbljeno, če se zgodi najhujše – in pogosto tudi se.

Plakat, ki vabi v vojno FOTO: AP

Marija je prepričana, da je bil tudi Jurij opeharjen. Novinarje odpelje tudi do njegovega starega stanovanja, ki je zdaj že prodano, njeni ključi ga ne odklepajo več. Novi lastniki vztrajajo, da je bil nakup zakonit, a prodajalca niso nikoli srečali. Hčerki ni ostala nobena stvar, ki bi jo spominjala na očeta: "Ničesar ni več," zajoka. Ne Jurija, ne denarja, stanovanja in ne vojne neveste.

Poroka z rekrutom postala pot na premoženjsko lestvico

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 je Kremelj aktivno spodbujal ruske rekrute k poroki, morda za krepitev družinske podpore ali pa za dodatno motivacijo za boj, piše CNN. Kampanja za sklenitev zakonskih zvez je bila tudi v skladu s promocijo tako imenovanih tradicionalnih vrednot, ki jih je zaradi demografskega upada v Rusiji poudarjal predsednik Vladimir Putin.

Rekrutacija v Rusiji FOTO: AP

Oblasti so si prizadevale olajšati hitre poroke za novopečene vojake, da bi se lahko izognili običajnemu roku predhodne najave obreda, državna televizija je predvajala množične poroke, ki so jih organizirali lokalni uradniki, da bi še bolj poenostavili postopek. Vse to pa se je zdaj izrodilo, Jurijev primer ni edini. Poroka z vojakom, še posebej z rekrutom, ki bo kmalu napoten v vojaško službo – za katerega je pričakovana življenjska doba na fronti zdaj katastrofalno kratka – je postala pot na premoženjsko lestvico.

Medicinska sestra se je poročila s petimi ranjenci, preden so umrli

V Rusiji narašča zaskrbljenost, da vojaške rekrute izkoriščajo brezobzirne prevarantke, ki jih ruski uradniki in državni mediji imenujejo "črne vdove". Ranljive moške zvabijo v lažne poroke, preden jih pospremijo v vojno, nato pa zahtevajo odškodnino, če so njihovi novi možje ubiti, ostali sorodniki pa ostanejo brez premoženja. Zabeleženi so bili tudi primeri porok na smrtni postelji. V nekaterih primerih so sodelovali celo vojaški uradniki - prelisičeni možje so bili poslani v "mesoreznico", na najbolj nevarne položaje fronte, na katerih je bilo skoraj zagotovljeno, da se bodo domov vrnili v vreči. Sami pa si potem plen razdelijo z "užaloščenimi" vdovami.

Odhod na fronto FOTO: AP

Lani je odmeval primer "črne vdove", ki je bila medicinska sestra v vojaški bolnišnici. Odpuščena je bila, potem ko so jo obtožili, da se je poročila s petimi vojaki, za katere je skrbela, preden so podlegli poškodbam, da bi prejela odškodnino v primeru smrti.

'Preprost' nakup stanovanja

Rusko javnost je razburil tudi ciničen nasvet nepremičninske agentke iz Tomska, ki je v podkastu odgovorila na vprašanje voditeljice Darje Čerdanceve, ki jo je zanimalo: "Stara sem 30 let, ampak če želim kupiti stanovanje, kje naj dobim denar?" "Preprosto je," ji je odgovorila agentka Marina Orlova. "Poiščite moškega, ki služi v posebni vojaški operaciji, in ko ga ubijejo, dobite osem milijonov rubljev (85.000 evrov)," je dejala v smehu. "Veliko žensk danes tako kupuje poceni stanovanja. To je posel," je dodala.

Vojaške knjižice FOTO: Profimedia

Obe ženski sta bili na koncu kazensko preganjani, obsojeni na dolgoletne kazni dela v korist skupnosti in prisiljeni v opravičilo vojakom in njihovim ženam.

Umrl, preden so bili ločitveni papirji urejeni

Ruska sodišča so posredovala tudi v drugih odmevnih primerih, kot je bil na primer javni prepir med materjo ruskega vojaka iz Rjazana in njegovo nevesto. Vojak Georgij Kostirko je Angelino Varjuhino spoznal na spletu in se z njo poročil 10 dni pozneje med kratkim dopustom s fronte, preden se je ponovno pridružil svoji enoti. Po besedah njegove matere je nova žena kmalu začela na družbenih omrežjih objavljati fotografije in videoposnetke sebe z drugimi moškimi, njen sin pa je vložil zahtevo za ločitev. Vendar je bil ubit v boju, še preden je bila vsa dokumentacija dokončno urejena, tako da je nevesta postala zakonita prejemnica odškodnine za smrt.

Rekrutacija v Rusiji FOTO: AP

Sama je ponudila drugačno različico zgodbe, trdila je, da so bile obtožbe o njenem kratkem zakonu poskus "očrnitve" njenega ugleda in da sta se s Kostirkom po prepiru pobotala. Pojasnjevala je, da so bile njene slike z drugimi moškimi namenjene temu, da bi v Georgiju vzbudile ljubosumje. Sodišče je njen status najbližjega sorodnika pokojnega nazadnje razveljavilo, škandal pa je izzval glasno ogorčenje.

V zameno za delež rekrute pošiljali na najbolj nevarne položaje

Še bolj šokantni so bili incidenti, v katerih je kazalo, da so bili v organizacijo prevar "črnih vdov" vpleteni celo pripadniki ruskih varnostnih sil. Spletkarili so z ženskami, da bi bili na novo rekrutirani možje poslani na nevarne misije v zameno za delež odškodnine, če bodo ubiti.

Vpis v vojaške vrste FOTO: Profimedia

Lani so ruski mediji poročali o preiskavi na ruskem Daljnem vzhodu – domnevne sheme, v katero so bili vpleteni častnik, narednik in vojaški računovodja. Trojica je bila obtožena novačenja ranljivih moških, vključno s sirotami in ljudmi brez bližnjih sorodnikov, ter urejanja porok zanje. Rekruti naj bi bili nato domnevno poslani na tvegane položaje na fronti, kjer je bila večja verjetnost, da bodo ubiti v boju. Epilog preiskave javnosti ni znan.

'Resne razsežnosti teh zločinov'

Kot piše CNN, so tovrstne zlorabe zadele bistvo skupnosti, ki je vse bolj zaskrbljena zaradi tega, kako vojna v Ukrajini, ki jo Kremelj še vedno imenuje posebna vojaška operacija, terja svoj davek na življenje doma. Glede na ohlajanje gospodarstva, pomanjkanje goriva, nenehno naraščanje človeških žrtev in ukrajinskih napadov na ruskih tleh so obsodbe prevarantov vse glasnejše, javnost pa poziva k ukrepanju, dodajajo.