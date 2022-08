Rektor univerze in dekan medicinske fakultete pridržana zaradi diplom

Srbsko državno tožilstvo sumi Arsenijevića in Čanovića različnih kaznivih dejanj, povezanih s fakultetnimi vpisi in izdajanjem diplom. Sporne diplome na določenem programu naj bi prejelo 61 študentov, večina med njimi hrvaških državljanov, preiskovalci pa preučujejo tudi domnevne nepravilnosti pri dveh doktorskih disertacijah.

Zgodba s spornimi diplomami se je začela pred desetimi leti, ko se je 45 bodočih medicinskih sester iz Hrvaške vpisalo na podružnico zeniške fakultete v Pulju, kjer so poslušale predavanja in opravljale izpite.

Dve leti pozneje je hrvaško ministrstvo za izobraževanje prepovedalo študij na tej šoli, ker ni bila akreditiran po hrvaških predpisih. Študentke so tretje leto študija nadaljevale v sklopu univerze v Kragujevcu in ga v sklopu te univerze tudi končale.

Arsenijević in Čanović sta jim vpis in šolanje v tretjem letniku strokovnih študij omogočila v nasprotju s predpisi, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. S tem naj bi univerzo v Kragujevcu oškodovala za 2,7 milijona dinarjev (23 tisoč evrov), tamkajšnjo medicinsko fakulteto zaradi neplačanih šolnin za 5,7 milijona dinarjev (49.000 evrov), državni proračun pa zaradi neplačanih davkov za 314.100 dinarjev (2700 evrov).

Med hrvaškimi medicinskimi sestrami, ki so dobile diplomo kragujevške univerze, je tudi žena šefa SDP Peđe Grbina, je v četrtek razkrila hrvaška televizija Nova TV.

Peđa Grbin je za Novo TV sporočil, da so pretreseni in da so se medicinske sestre znašle v težavah nič krive nič dolžne. Dodal je, da se je celotno šolanje odvijalo v Pulju, spreminjali so se le nazivi ustanov in indeksi.

Nekatere od bolnišnic na Hrvaškem so že v četrtek začele dodatno preverjati diplome, hrvaška zbornica medicinskih sester pa je zahtevala dodatno preverjanje na kragujevški univerzi.