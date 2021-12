Najdražji nakup državnega muzeja: 150 milijonov evrov za Rembrandta

Nizozemski parlament namerava seči globoko v blagajno in iz nje potegniti 150 milijonov evrov za nakup Rembrandtovega avtoportreta, saj bi tako v nizozemske roke prvič prišla podoba Rembrandta kot praporščaka, ki je ena od umetnikovih mojstrovin, tesno povezanih z zgodovino dežele tulipanov. Slika je zdaj v rokah družine Rotschild, ki velja za eno najbogatejših dinastij v zgodovini.

icon-expand Rembrandt, Nočna straža FOTO: Shutterstock

To je redka priložnost, da bi dobili v last Rembrandtovo delo takšnega ranga, poudarjajo na nizozemskem ministrstvu za kulturo. Rembrandtov avtoportret, ki umetnika prikazuje kot praporščaka, je ena od umetnikovih mojstrovin, tesno povezanih z zgodovino Nizozemske, dodajajo.

icon-expand Rembrandtov Praporščak simbolizira nizozemsko neodvisnost. FOTO: Dreamstime

Avtoportret je Rembrandt ustvaril leta 1636, ko je bil star 30 let, slavni slikar pa je upodobljen v uniformi vojščaka iz t. i. osemdesetletne vojne s Španijo, ki se je leta 1648 končala z nizozemsko neodvisnostjo, poroča britanski BBC. Po stoletjih potovanja končno domov Slika je bila stoletja v zasebni lasti, med lastniki je bil celo angleški kralj, od leta 1844 pa je v lasti družine Rothschild, ki je že podpisala pismo o nameri v postopku prodaje. Francija je namreč pred dnevi potrdila, da se odreka predkupni pravici in bo dovolila prodajo slike na prostem trgu, čeprav delo, ocenjeno na 165 milijonov evrov, velja za francoski nacionalni zaklad. Če bo nizozemski parlament odobril 150 milijonov javnih sredstev za nakup slike, bi preostanek krila Rembrandtovo združenje in amsterdamski Rijksmuseum. Umetnina se tako po besedah nizozemske ministrice za kulturo Ingrid van Engelshoven "po dolgih stoletjih potovanja vrača dokončno domov".

icon-expand Rembrandtova dela so ocenjena na več milijonov dolarjev. FOTO: AP

Vrnitve umetnine se veseli tudi Taco Dibbits, direktor Rijksmuseuma, v katerem hranijo okoli 340 Rembrandtovih del. Po njegovih besedah je o vrnitvi praporščaka v domovino sanjalo več generacij. Delo odlikuje tako njegova kakovost kot to, da se je Rembrandt z njim profiliral kot umetnik, je še pojasnil direktor muzeja. Mojster avtoportretov Rembrandt van Rijn se je rodil leta 1606 in velja za enega najpomembnejših baročnih slikarjev. Bil je mojster avtoportretov, slovel je tudi po zgodovinskih in bibličnih motivih, njegovi najbolj znani sliki sta Nočna straža in Vrnitev izgubljenega sina. Njegov praporščak pa ima, kot rečeno, za Nizozemsko simbolni pomen. Zadnjih 177 let je bil torej v rokah Rotschildov, znamenite dinastije bančnikov judovskega porekla.

Premožni ljubitelji umetnin Družinski imperij je ustvaril leta 1744 v Frankfurtu rojeni Mayer Amschel Rothschild, njegovi sinovi so se nato pozicionirali na različnih koncih Evrope in s podružnicami v Londonu, Parizu, Neaplju in na Dunaju postali pionirji mednarodnega bančništva.

icon-expand Baron Guy de Rothschild je bil vodja francoskega družinskega imperija.

S financ so se razširili še na sorodna druga področja, kot so upravljanje premoženja, združitve in prevzemi, zavarovanje, tvegani kapital, pokojnine in naložbe. Tam se niso ustavili, stopili so še na nepremičninski trg, na roke jim je šla industrijska revolucija, vlagali so v megalomanske infrastrukturne projekte, tudi v gradnjo Sueškega prekopa. Britanski vladi so s svojimi financami pomagali v vojni z Napoleonom, kar jim je zagotovilo vpliv tudi na političnem parketu. Sloveli so po filantropiji, saj so iz izdatnimi zneski pomagali številnim organizacijam.