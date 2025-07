Renault s skoraj 10 milijardami negotovinske izgube

Izguba približno 9,5 milijarde evrov predstavlja dodatno rahljanje odnosov med podjetjema po dve desetletji starem zavezništvu, v katerem je Renault postopoma zniževal svoj delež v Nissanu.

Renault trenutno poseduje 35,7 odstotkov Nissana, od tega 17,05 odstotkov neposredno, preostanek pa prek sklada.

Renault je sporočil, da bo enkratni strošek knjižil v rezultate prve polovice in da bo od zdaj naprej vrednost deleža neposredno odvisna od cene delnic Nissana.

Strošek ne bo vplival na finančne napovedi Renaulta za celotno leto niti na dividende, ki jih izplačuje, so sporočili iz podjetja in dodali, da ne bo sprememb v operativnih projektih in sodelovanju med podjetji.