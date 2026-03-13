Kričanje in prerivanje v elitni restavracij, chef napovedal slovo

Noma je leta 2025 postala gastronomski laboratorij. Profimedia

René Redzepi Profimedia











"Po več kot dveh desetletjih gradnje in vodenja restavracije sem se odločil, da se umaknem in našim vodjem prepustim, da z restavracijo spišejo novo poglavje," je na družbenem omrežju sporočil René Redzepi, potem ko se je znašel pod plazom očitkov svojih zaposlenih, da je v kuhinji vladalo toksično delovno okolje, zaposleni so bili deležni tudi fizičnega in verbalnega nasilja, poroča BBC.

Noma je leta 2025 na Danskem prenehala delovati kot restavracija in postala nekakšen gastonomski laboratorij. Med drugim je zaslovela z jedmi kot so žele iz jelenovih možganov, juha iz svežih lignjev, torta z vonjem po vrtnicah v obliki cvetličnega lončka in pripravljenimi račjimi možgani.

Pogrom se je začel po objavi članka v New York Timesu, v katerem je 35 nekdanjih zaposlenih, ki so v restavraciji delali med letoma 2009 in 2017, razkrilo ozadje dogajanja v elitni kuhinji - od kričanja do prerivanja in kasnejših psihičnih stisk. V odzivu na članek se je Redzepi najprej opravičil in dejal, da si je prizadeval svoje vedenje spremeniti tudi z obiski terapij. Članek je bil objavljen le nekaj dni pred odprtjem podružnice Nome v Los Angelesu, kjer se je zbrala tudi skupina protestnikov, zaradi očitkov so sodelovanje z restavracijo, kjer meni stane 1500 dolarjev (1300 evrov), prekinili tudi nekateri sponzorji, med njimi American Express.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Protestniki v Los Angelesu, kjer je Noma odprla podružnico. Profimedia

Redzepija sicer že več let spremljajo poročila o slabih odnosih z delavci, med drugim naj ne bi plačeval pripravnikov. Noma se je kar petkrat uvrstila na prvo mesto med 50 najboljšimi restavracijami na svetu, prav Redzepi pa je po oceni kulinaričnih poznavalcev poskrbel, da se je Danska postavila na svetovni gastronomski zemljevid.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke