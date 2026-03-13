Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kričanje in prerivanje v elitni restavracij, chef napovedal slovo

København, 13. 03. 2026 17.52 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.L.
René Redzepi

Za vrhunsko pripravljenimi jedmi in krožniki v kuhinji ene najbolje ocenjenih restavracij na svetu se skrivajo zgodbe o verbalnem in fizičnem nasilju. René Redzepi, ustanovitelj in glavni kuhar prestižne danske restavracije Noma, ki je prejela več Michelinovih zvezdic, je po ostrih očitkih zaposlenih napovedal svoj odhod.

"Po več kot dveh desetletjih gradnje in vodenja restavracije sem se odločil, da se umaknem in našim vodjem prepustim, da z restavracijo spišejo novo poglavje," je na družbenem omrežju sporočil René Redzepi, potem ko se je znašel pod plazom očitkov svojih zaposlenih, da je v kuhinji vladalo toksično delovno okolje, zaposleni so bili deležni tudi fizičnega in verbalnega nasilja, poroča BBC.

Noma je leta 2025 na Danskem prenehala delovati kot restavracija in postala nekakšen gastonomski laboratorij. Med drugim je zaslovela z jedmi kot so žele iz jelenovih možganov, juha iz svežih lignjev, torta z vonjem po vrtnicah v obliki cvetličnega lončka in pripravljenimi račjimi možgani.

Pogrom se je začel po objavi članka v New York Timesu, v katerem je 35 nekdanjih zaposlenih, ki so v restavraciji delali med letoma 2009 in 2017, razkrilo ozadje dogajanja v elitni kuhinji - od kričanja do prerivanja in kasnejših psihičnih stisk. V odzivu na članek se je Redzepi najprej opravičil in dejal, da si je prizadeval svoje vedenje spremeniti tudi z obiski terapij.

Članek je bil objavljen le nekaj dni pred odprtjem podružnice Nome v Los Angelesu, kjer se je zbrala tudi skupina protestnikov, zaradi očitkov so sodelovanje z restavracijo, kjer meni stane 1500 dolarjev (1300 evrov), prekinili tudi nekateri sponzorji, med njimi American Express.

Redzepija sicer že več let spremljajo poročila o slabih odnosih z delavci, med drugim naj ne bi plačeval pripravnikov.

Noma se je kar petkrat uvrstila na prvo mesto med 50 najboljšimi restavracijami na svetu, prav Redzepi pa je po oceni kulinaričnih poznavalcev poskrbel, da se je Danska postavila na svetovni gastronomski zemljevid.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nomo je Redzepi ustanovil leta 2003, po očitkih je zdaj odstopil tudi iz upravnega odbora svoje neprofitne organizacije MAD, ki naj bi pomagala gostincem začetnikom.

Noma René Redzepi gastronomija

Zadeti ruski tanker brez posadke pluje po Sredozemlju

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
13. 03. 2026 19.12
Samo še to čakam, da mu bodo Epsteina očitali! Zdaj je to in.
Odgovori
0 0
Gogo12345
13. 03. 2026 19.02
Kuhinja NI bazenček, z račkami in mehurčki...
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
13. 03. 2026 18.53
Bil v Zemonu. Vse lepo in prav, ampak to je neutemeljeno napihovanje teh casov ...
Odgovori
+2
2 0
TITO50
13. 03. 2026 18.44
Gastronomski laboratorij, pa kaj še, najboljša hrana je bila v časih menz.
Odgovori
+0
1 1
devlon
13. 03. 2026 18.15
drobovino postreze. super
Odgovori
+1
1 0
Darko32
13. 03. 2026 18.14
To so sami sebi všeč in mislijo, da lahko delajo kar jim je volja. Zato obrok za 1500€ je res malo prehudo in ne verjaem, da je vreden 100€. Samo zlorablja te zvezdice.
Odgovori
+3
3 0
Bassettt
13. 03. 2026 18.28
Celotno doživetje stane toliko, ne hrana. Toliko so vredni okusi in nevsakdanje, zato ima toliko zvezdic in če pogledaš sliko servirane hrane - umetnina! Uporabijo vse, kar dobijo od narave. Zanimive knjige. Obnašanje pa nesprejemljivo. Stres in živci držati tak nivo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Bi poskusili? Trend, ki osvaja družbena omrežja
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
okusno
Portal
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564