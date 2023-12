Renesančna slika z golimi ženskami sprožila krizo na francoski šoli

Generalna sekretarka sindikata srednješolskih učiteljev Sophie Venetitay je pojasnila, da je učitelj na srednji šoli v kraju Issou zahodno od Pariza v četrtek pri pouku francoščine učencem pokazal sliko iz 17. stoletja, na kateri so gole ženske. Slika Diana in Akteon italijanskega slikarja Giuseppeja Cesarija prikazuje zgodbo iz grške mitologije, v kateri lovec Akteon vdre na mesto, kjer se gole kopajo boginja Diana in njene nimfe. Delo hrani muzej Louvre v Parizu.

"Nekateri učenci so odvrnili pogled, počutili so se užaljene in dejali, da so šokirani," je dejala Venetitayjeva. Francoski časnik Le Figaro piše, da so nekateri učenci učitelja zaradi prikazovanja slike verbalno napadli. Po navedbah vira, na katerega se sklicuje časnik, so nekateri srednješolci ravnatelju povedali, da jih je slika, predstavljena pri pouku francoščine, razburila in da je imel učitelj rasistične in islamofobne pripombe. Menili so, da je učitelj skušal provocirati muslimanske učence s podobami golih žensk. Učitelji trdijo, da slednje ne drži.

Starš enega od učencev je ravnatelju šole dan po incidentu poslal elektronsko sporočilo, v katerem je navedel, da njegov sin med razpravo ni mogel govoriti in da se bo pritožil. Učitelj je sprva želel vložiti pritožbo zaradi obrekovanja, a si je v zadnjem trenutku premislil, še piše Le Figaro.