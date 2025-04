Reportaža iz Vatikana: 'Rim bo konec tedna središče sveta'

Dan po smrti papeža Frančiška na Trgu svetega Petra še vedno prevladujejo turisti, ki so se po naključju znašli v Vatikanu ravno v času zgodovinskega trenutka. Varnostni ukrepi v Rimu in Vatikanu se sicer stopnjujejo, lokalne oblasti pa se pripravljajo na sobotni pogreb, ko bo v italijanski prestolnici množica vernikov in svetovnih voditeljev.