Represija v Mjanmaru: vojska ubila deklico, ko je ta tekla v očetov objem

Sedemletna Khin Mjo Čit je najmlajša žrtev represije oblasti, ki je izbruhnila po vojaškem udaru v Mandalaju prejšnji mesec. Dekle so ustrelili v torek popoldne, njene zadnje besede pa so bile "oče, preveč boli." Vojska je dejala, da dogodek obžaluje, medtem so še sporočili, da so iz zapora spustili več kot 600 protestnikov. Zaradi nasprotovanja vojaški hunti so jih zaprli več kot 2800.

"Vojaki so sneli vrata in vdrli v hišo. Očeta so vprašali, ali je v hiši še kdo. Ko jim je rekel, da ni nobenega, so ga obtožili, da laže in začeli preiskovati hišo. Mjo Čit je v tistem trenutku pritekla k očetu, da bi mu sedla v naročje. Takrat so jo vojaki ustrelili in jo zadeli v hrbet,"je povedala sestra umorjene deklice.

Ustreljeno deklico so z avtomobilom prepeljali v bolnišnico, vendar je tam kmalu po prihodu umrla. Med hišno preiskavo so vojaki pretepli in prijeli njenega 19-letnega brata. Vojska je po nesrečnem dogodku dejala, da obžaluje smrt deklice, vendar je odgovornost preložila na protestnike.

Po navedbah organizacije za zaščito pravic otrok 'Rešimo otroke' naj bi bil isti dan umorjen tudi 14-letnik. "Smrt teh otrok je še posebej zaskrbljujoča, saj naj bi jih pokončali doma, kjer naj bi bili varni in zaščiteni. Dejstvo, da vsak dan umre toliko ljudi, kaže na to, koliko je varnostnim organom dejansko mar za človeška življenja," so dejali pri organizaciji. Organizacija je še delila informacijo, da je med tistimi, ki so bili ubiti, več kot 20 otrok. Vojska je sporočila, da je bilo v protestih ubitih 164 oseb, medtem ko skupina Zavezništvo za pomoč političnim zapornikom (AAPP) trdi, da je bilo ubitih že vsaj 261 oseb.

Že v torek je vojska izrazila obžalovanje za smrti protestnikov, obtožila pa jih je tudi za nastalo anarhijo v državi. Tiskovni predstavnik vojske je dejal, da so protestniki odgovorni za nastalo nasilje. Medtem so oblasti sporočile, da so izpustile več kot 600 protestnikov, ki so bili pridržani po vojaškem udaru. "Danes smo iz zapora Insein v Jangonu izpustili 360 moških in 268 žensk," je dejal predstavnik zapora. Med njimi je bil tudi fotograf tiskovne agencije Associated Press, ki je po izpustu dejal, da se dobro počuti. "Opustili so obtožnico proti meni," je dejal fotograf, ki so ga obtožili širjenja lažnih novic. Izpuščene protestnike so v sredo iz zaporov odpeljali z avtobusi, so povedali očividci.

V državi se tako nadaljujejo protesti, na katerih ljudje pozivajo h koncu vladavine vojske in izpustitvi izvoljenih voditeljev z Aung San Su Či na čelu, ki so jih ob udaru priprli. Varnostne sile proti protestnikom posredujejo s silo, doslej je bilo po podatkih AAPP pridržanih že več kot 2800 oseb. Su Čijeva je obtožena več kaznivih dejanj, denimo nedovoljenega posedovanja voki-tokijev, kršenja omejitev za zajezitev koronavirusa, kršenja telekomunikacijske zakonodaje in namere spodbujanja družbenih nemirov. Vojaške oblasti so jo obtožile tudi, da je na nezakonit način prejela 600.000 ameriških dolarjev (okoli 500.000 evrov) ter velike količine zlata.