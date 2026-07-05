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Reprezentantom Mehike podaril milijonske ure, morali so jih vrniti

Washington , 05. 07. 2026 15.42 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Reprezentanca Mehike z Rolexi

Ameriški ustvarjalec spletnih vsebin Stevewilldoit oziroma Stephen Deleonardis, je mehiški nogometni reprezentanci podaril luksuzne ure Rolex, vendar jih je morala reprezentanca zaradi pravil Mednarodne nogometne zveze (FIFA) vrniti.

Stephen Deleonardis je, kot poroča BBC, povedal, da je za ure Rolex, namenjene vsakemu igralcu in članu strokovnega štaba mehiške reprezentance, porabil porabil približno milijon dolarjev oziroma okoli 865.000 evrov.

YouTuber je ure reprezentantom izročil v ponedeljek, ko se je srečal z moštvom, dan pred zmago Mehike nad Ekvadorjem v šestnajstini finala. Vendar Kodeks etike FIFA določa omejitve glede ponujanja in sprejemanja daril. V 21. členu je zapisano, da so dovoljena le darila, ki imajo simbolično ali zanemarljivo vrednost.

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Kot so zapisali v pbjavi na uradnem računu mehiške reprezentance na družbenem omrežju X so se igralci po medsebojnem dogovoru odločili, da ure vrnejo. Dodali so še, da jih je Stevewilldoit podaril na lastno pobudo.

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KOMENTARJI1

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SDS-NSi-Butale
05. 07. 2026 16.33
Lahko jih "donira" NSi. Njim se vse zalepi na lepljive prste, vse skupaj pa bogatijo krščanske vrednote.
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