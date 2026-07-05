Reprezentantom Mehike podaril milijonske ure, morali so jih vrniti

Stephen Deleonardis je, kot poroča BBC, povedal, da je za ure Rolex, namenjene vsakemu igralcu in članu strokovnega štaba mehiške reprezentance, porabil porabil približno milijon dolarjev oziroma okoli 865.000 evrov.

YouTuber je ure reprezentantom izročil v ponedeljek, ko se je srečal z moštvom, dan pred zmago Mehike nad Ekvadorjem v šestnajstini finala. Vendar Kodeks etike FIFA določa omejitve glede ponujanja in sprejemanja daril. V 21. členu je zapisano, da so dovoljena le darila, ki imajo simbolično ali zanemarljivo vrednost.