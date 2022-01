Iz EU prvo opozorilo Republiki Srbski: Ustavite razdruževalno retoriko

Kot navajajo v Bruslju, je EU večkrat pozvala vodstvo RS, naj se vzdrži enostranskih odločitev in retorike ter razreši nesporazume skozi dialog in zakonite načine. Ob tem tudi pozivajo, naj vodstvo v Banjaluki konča s širjenjem sovraštva in nestrpnosti ter preneha s poveličevanjem vojnih zločincev. Izrazili so obžalovanje, da je imelo praznovanje nekaj podpore iz tujine, kar ogroža regionalno stabilnost in dobrososedske odnose .

"Nadaljevanje blokade institucij BiH, popolna odsotnost konstruktivnega dialoga in uporaba provokativne retorike v javnosti lahko samo vodi k zmanjšanju stabilnosti in proč od nujno potrebnih reform, ki so pomembne za državo in boljše življenje ljudi," so zapisali v izjavi za javnost in pozvali vodstvo Republike Srbske, naj končna z razdruževalnimi politikami in ponovno omogoči polno delovanje državnih institucij. "V kolikor se bodo razmere še poslabšale, ima EU na voljo široko paleto orodij, vključno s sankcijami in ponovno preučitvijo evropske pomoči," so zapisali ob koncu.