Republikancem tudi v četrto ni uspelo izbrati predsednika kongresa

Po treh neuspešnih krogih glasovanja, se danes ni spremenilo skoraj nič. Demokrati so svojemu vodji Hakeemu Jeffriesu iz New Yorka oddali vseh 212 glasov, republikanci pa svojemu vodji Kevinu McCarthyju iz Kalifornije le 201 glas. Eden poslanec iz vrst republikancev se je glasovanja vzdržal, 20 pa jih je oddalo glas za tretjega kandidata.

Čez noč se je sicer po treh torkovih neuspešnih glasovanjih oglasil nekdanji predsednik Donald Trump ter pozval republikance naj podprejo McCarthyja. Glede na to, da so uporniki iz vrst republikancev načeloma Trumpovi podporniki, je veljalo prepričanje, da bo njegov poziv zadostoval za dokončno potrditev McCarthyja, a temu ni bilo tako.

McCarthy je po novembrskih volitvah, kjer zmaga republikancev še zdaleč ni bila tako velika, kot so obetale ankete in napovedi komentatorjev, ostal na položaju vodje poslanske skupine in napovedal kandidaturo za predsednika predstavniškega doma. To običajno res postane vodja večinske stranke, čeprav lahko kongresniki za ta položaj nominirajo kogarkoli.

Dokler ne izvolijo predsednika, člani predstavniškega doma ne morejo delati nič drugega. Ne morejo sestaviti odborov ali glasovati o zakonih.