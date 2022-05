Republikanci besno iščejo krivca za razkritje osnutka odprave pravice do splava

Nekateri republikanski poslanci so po razkritju mnenja konservativne večine ameriškega vrhovnega sodišča, ki bi po 15. tednu nosečnosti odpravila prelomno odločitev sodišča iz leta 1973, ki je Američankam zagotovila pravico do splava, zahtevali odgovore zaradi kršitve protokola vrhovnega sodišča. "Ne vem, kdo je to storil ter kakšni so njegovi motivi," je dejal senator Lindsey Graham , član odbora za pravosodje ter ob tem dodal, da ga motivi niti ne zanimajo. "Naši državi ste naredili veliko škode in ne vem, ali lahko to popravimo. Vsekakor pa bomo to poskusili," je dejal.

Republikanci so sicer dolgo upali, da bo sodišče razveljavilo odločitev v primeru Roe proti Wade, ki uveljavlja pravico do splava, zato so zahtevali preiskave, prenehanje delovne zaposlitve z osebo, ki je dokument razkrila, ter celo kazenski pregon. "Trenutno se osredotočamo na to, da najdemo osebo, ki je razkrila mnenje. Zagotoviti želimo, da bo oseba primerno kaznovana. To je vse, o čemer govorimo trenutno," je dejal senator Thom Tillis .

Ni sicer znano, kako je osnutek mnenja prišel na dan ter kdo bi lahko najbolj profitiral od takšnega razkritja. Nekateri republikanci so sicer mnenja, da je dokument razkril progresiven uradnik oz. nekdo iz pravosodja, ki upa, da bo s tem sprožil pritisk javnosti nad petimi sodniki, ki so povezani z dokumentom.

Vrhovni sodnik John Roberts je v torek potrdil verodostojnost osnutka, a ob tem poudaril, da ne gre za končno mnenje, piše Politico, ki je prvi razkril dokument o odpravi pravice do splava. Vodji vrhovnega sodišča je ukazal, naj razišče to "izdajo zaupanja".

Podobno razkritje komentirajo tudi republikanski voditelji predstavniškega doma. Da je to poskus škodovanja sodišču ter del "jasno usklajene kampanje za ustrahovanje in oviranje sodstva". Vodja senatske manjšine Mitch McConnell, ki je pomagal oblikovati sestavo sedanjega sodišča, je dejal, da "mora pravosodno ministrstvo sprožiti kazenske ovadbe, če se ugotovi, da je to potrebno".

Še en republikanski senator Mike Braun pa je krivdo za razkritje zvalil na demokratsko stranko in koruptivne medije.

Da je prišlo do nedopustnega razkritja in izpuščanja informacij, pa je dejal senator John Kennedy, ki pravi, da je to grozno in tudi nevarno. Senator Mitt Romney je podobno dejal, da je treba zadevo raziskati in krivca kaznovati, senator Josh Hawley pa je pozval k izključitvi odgovorne osebe. Prav slednji je tudi navijal za sprejetje osnutka, saj da so argumenti "temeljito raziskani, trdno argumentirani in tudi moralno močni".

Demokrati predvsem o vsebini osnutka: To bi povzročilo vsesplošni strah in kaos v državi

Demokrati so se medtem strinjali s pomisleki glede kršitve pri razkritju dokumenta, vendar pa so se bolj osredotočili na vsebino mnenja. Številni so medtem ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je že napovedal oster boj za pravice žensk, opozorili, da bi lahko potrditev vsebine osnutka in izguba pravice do splava povzročila vsesplošen strah in kaos v državi. "Ne odobravam uhajanja internih dokumentov vrhovnega sodišča, senator Kennedy ima tu prav," je dejal predsednik pravosodja senata Dick Durbin. "Ne vem, kdo je izdal mnenje in zakaj. Vem pa, da se ženske in moški po vsej državi spopadajo z resnično zaskrbljenostjo in strahom, da bi lahko v le nekaj tednih izgubili ključno ustavno pravico," je dodal.