Republikanci bežijo s potapljajoče se Trumpove barke

Senator Jeff Flake iz Arizone je pred tremi leti v sedemnajst minut dolgem nagovoru ostro napadel predsednika in opozoril, da je "trditev o nezdravosti ameriške politike precejšnje omiljenje resnice". Toda to je bil Flakov poslovilni govor, zaradi navzkrižij s Trumpom je moral končati svojo politično kariero, saj predsednik obvladuje konservativno bazo, ki praktično odloča, kdo zastopa republikanko stranko. Podobno usodo je doživel Bob Corker iz Tennessija, še en republikanski senator, ki politično ni preživel upora proti Trumpu. Ta je s pogromi proti upornikom v kali zatrl vse odmike od čaščenja lika in dela predsednika ter stranko spremenil v tako poslušno orodje, da so jo kritiki označili za njegov osebni kult. Toda trden prijem je popustil, štiri leta nenehnega bruhanja prek družbenega omrežja Twitter, spogledovanje z rasizmom, razpihovanje strahov, razmajane institucije države in demokracije, vse to je morda še utrdilo vero najbolj okorelih volivcev desnice, a utrudilo večino Američanov. Za zdaj vsi vetrovi pihajo v smer, ki bo spornega voditelja odpihnila iz Bele hiše, in republikanski člani kongresa so se začeli bati, da bo vztrajanje z njim končalo tudi njihove kariere.

Prodajanje vase zagledanega posameznika

Senator Lindsey Graham, nekoč zmerni republikanec, ki je stranko opozarjal, da v državi ni dovolj "jeznih belih možakarjev" za nadaljevanje njenih izključevalnih politik, je nato skušal težavo rešiti tako, da se jim je pridružil. Če je včasih podpiral reformo politike priseljevanja, je nato prevzel rasistično sejanje strahov. In če je pred izvolitvijo Trumpa opozarjal, da gre za "rasističnega in ksenofobnega fanatika", je nato postal njegov golf partner in eden najbolj zvestih oprod. Celo konservativni Južnokarolinčani sedaj menijo, da je neiskren, njegov demokratski tekmec Jamie Harrison, ki je iz vseh ZDA nabral rekordnih 57 milijonov dolarjev (dobrih 48 milijonov evrov) donacij, pa ima realne možnosti, da mu spodnese stolček. Graham je na konservativni televiziji Fox News jokajoče prosil: "Pomagajte mi, finančno me ubijajo", njegov džoker v rokavu je vodenje hitrega postopka v senatu za ustoličenje konservativne Amy Coney Barrett na vrhovno sodišče. Toda na njem se mu je zareklo, da bo predsednik verjetno izgubil tekmo za Belo hišo.

Povezovanje s Trumpom spodnaša tudi Susan Collins iz Maina, eno redkih zmernih republikank, ki je do sedaj preživela premik stranke na populistično desnico. Njena demokratična tekmica Sara Gideon vztrajno ponavlja, da "se je postavila na stran Trumpa" in postala "senatna štampiljka" za njegove politike, čeprav je najmanjkrat od vseh republikancev glasovala zanje. V državi, razklani na dva tabora, je v spominu ostalo predvsem njeno mencanje, ko nikoli ni zares odločno podprla niti obsodila predsednika. Njen odločilni glas za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha, kljub obtožbam, da je kot najstnik spolno napadel 15-letnico, je odvrnil mnoge neodvisne volivke v Mainu, ki so jo podprle tudi na volitvah, na katerih je sicer zmagal demokrat Barack Obama. Povezovanje s Trumpom je dokončno oskrunilo to zaupanje, pri družbenih vprašanjih zmerno liberalna senatorka (tako denimo podpira pravico žensk do prekinitve nosečnosti) pa nima goreče podpore pri konservativcih. Kar močno ogroža njeno ponovno izvolitev.