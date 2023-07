Republikanci deležni posmeha: Namesto ameriške objavili liberijsko zastavo

Republikanska stranka je sicer hitro zamenjala sliko zastav, tokrat s pravilnimi, ameriškimi. "Hvala vsem moškim in ženskam v uniformah, ki še naprej branijo našo svobodo doma in v tujini. Srečen dan neodvisnosti!" je bilo zapisano v novem sporočilu. A uporabniki družbenih omrežjih jim niso pustili tako hitro pozabiti svoje napake.

Zastava Liberije je podobna zastavi ZDA in ima podobne rdeče in bele črte, vendar jo odlikuje ena sama bela zvezda na modri podlagi, ki predstavlja prvo neodvisno republiko v Afriki. Zastava ZDA ima 50 zvezd, ki predstavljajo 50 zveznih držav.

"To je liberijska državna zastava, ne ameriška. To se zgodi, ko prepoveste knjige," se je glasil le eden od mnogih komentarjev.

Kot je opisal Urad zgodovinarja ameriškega zunanjega ministrstva, je bila "ustanovitev Liberije v začetku 19. stoletja motivirana z notranjo politiko suženjstva in rase v Združenih državah ter z zunanjepolitičnimi interesi ZDA".

Skratka, ustanovitev Ameriške kolonizacijske družbe leta 1816, ki je bila obsojena na propad, da bi rešili problem suženjstva s pošiljanjem zasužnjenih ljudi v Afriko, je pripeljala do tega, da se je prva skupina naselila na območju današnje Liberije. Ta zahodnoafriška država je leta 1847 razglasila neodvisnost.

Po podatkih podjetja Gettysburg Flag Works iz New Yorka, ki že več kot 20 let izdeluje "široko paleto najkakovostnejših izdelkov za zastave", je bila podobnost liberijske zastave z zvezdami in trakovi "namerna odločitev liberijske vlade, da bi predstavila zgodovino države in visoko vrednost, ki jo nova država pripisuje svobodi".