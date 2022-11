Republikanci osvojili ključni 218. sedež v predstavniškem domu kongresa

Prednost republikancev se lahko še poveča, saj osem tekem še ni odločenih. Na volitvah za predstavniški dom so doslej zbrali okrog 53 milijonov glasov, demokrati pa 49 milijonov, kar znaša približno 51 proti 47 odstotkom za republikance.

Predstavniški dom ima 435 sedežev, republikanci so si jih do sinoči zagotovili 218, demokrati pa 209. Republikanci so morali za prevzem večine demokratom odvzeti pet sedežev, do sinoči so jih uspeli pridobiti osem. V sredo so osvojili ključni sedež, ki so ga potrebovali za večino v predstavniškem domu, zavzel ga je kongresnik Mike Garcia iz Kalifornije.

Po podatkih CBS naj bi republikanska stranka v 435-članskem predstavniškem domu osvojila od 218 do 223 sedežev. Vendar se glasovi v odločilnih mestih še preštevajo, zato bo točno število sedežev znano šele čez nekaj dni ali celo tednov, poroča BBC.

Kevin McCarthy bo najverjetneje zamenjal Nancy Pelosi

Kevin McCarthy, ki so ga republikanci v torek izbrali za svojega kandidata, bo kot naslednji predsednik predstavniškega doma najverjetneje zamenjal demokratko Nancy Pelosi.